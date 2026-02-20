 “Me vetaron”: Michelle Carvalho contó la verdad de su ausencia en la gala de Viña 2026 - Chilevisión
20/02/2026 17:23

“Me vetaron”: Michelle Carvalho contó la verdad de su ausencia en la gala de Viña 2026

A través de Instagram, la influencer explicó que el polémico vestido que utilizó en la edición de 2025 tuvo consecuencias. "Soy la reina del marketing", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Michelle Carvalho contó la verdad de su ausencia en la gala del Festival de Viña del Mar 2026, asegurando que fue "vetada" por su polémico vestido de la edición anterior.

A través de Instagram, la influencer indicó que "por lo que tengo entendido yo, Mega todavía no supera lo que pasó el año pasado, siguen muy enojados".

"Me vetaron del área comercial y ese es el motivo por el cual no voy a desfilar, pero me van a ver igual", indicó la brasileña, asegurando que estará en actividades relacionadas con el certamen.

Michelle Carvalho y su polémico vestido en la gala 2025

Recordemos que en la gala de 2025, la ganadora de Gran Hermano Chile sorprendió a todos usando un vestido rojo con una silueta que hacía referencia a Coca-Cola, una marca que no figuraba dentro de los auspiciadores del evento.

Incluso, este año se estableció dentro del protocolo de invitados que "está prohibido el uso de marcas comerciales o algún tipo de acción comercial durante el paso por la alfombra roja".

Michelle Carvalho - Instagram

Al respecto, Michelle sostuvo que "muchos conocidos que van (a la gala) me enviaron una foto de la hoja (protocolo). Y bueno, ese cuento no se cuenta dos veces. Fui la primera, fui la mejor, soy la reina del marketing".

"La idea nació de mi mánager. Es súper creativo, tiene ideas increíbles. Entonces, él me lo presentó, me encantó y se trabajó en esa propuesta", detalló.

En la misma red social, la influencer mostró otras dos opciones de vestido que tenía para ese día. Uno simulaba los colores de la espuma y las burbujas de la bebida, mientras que otro estaba inspirado en el Reloj de Flores de Viña del Mar.

Revisa las historias acá:

