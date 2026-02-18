 Más restricciones para famosos y sin cóctel para algunos: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Bus de Red Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago: Tránsito fue desviado Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra “¡No le hagas más daño!”: Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo José Miguel Insulza y críticas a Bachelet por candidatura a la ONU: "Son de una mezquindad absoluta" Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/02/2026 19:49

Más restricciones para famosos y estricto protocolo: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

La producción del evento elaboró un estricto protocolo con importantes cambios para intentar evitar las polémicas del año pasado. Los invitados tendrán que transitar con una bata negra y reducir el número de sus asistentes.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes 20 de febrero se dará inicio a esta edición del Festival de Viña con la tradicional gala que se realizará en el Sporting Club de la ciudad jardín. 

A solo dos días del gran evento, los invitados comenzaron con los preparativos y algunos ya compartieron detalles del kit que les llegó para el evento. 

Entre los famosos del espectáculo nacional que están confirmados para desfilar por la alfombra roja en el Sporting de Viña son: Skarleth Labra, Fran Maira, Pablo Chill-E, Emilia Dides, Inna Moll, Fran Virgilio, Pablito Pesadilla y Sammis Reyes, entre otros.

Pero también habrá grandes ausentes como la cantante María José Quintanilla y Di Mondo, socialité que marcaba uno de los puntos altos del eventos sorprendiendo con innovadores diseños. 

Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

Para evitar el caos que se vivió el año pasado con altas horas de espera de los invitados, atochamientos y hasta polémicas por empujones, caídas y desmayos, la producción estableción un estricto protocolo

Según reveló el programa Plan Perfecto, para este año se establecieron importantes cambios partiendo por reducir el número de asistentes de 300 a 130 aproximadamente

La reducción también se aplicará a los equipos de los famosos que asistan a la gala ya que solo podrán ir acompañados de dos asistentes, ya sea maquillador, peluquero, filmmaker o diseñador, los que deben acreditarse con anticipación. 

Además, cada invitado recibió una serie de indicaciones sobre cómo debe ser su paso por la alfombra roja dentro del que destaca la prohibición total del uso de marcas comerciales o alguna acción durante el desfile. 

Por otra parte, de acuerdo al protocolo de la producción, lo acompañantes de los invitados no tedrán acceso al cóctel y ya que está considerado solo para quienes pasen por la alfombra roja.

Otro requisito es que los asistentes deben llegar listos al Sporting de Viña del Mar, es decir con sus tenidas de gala para desfilar. Habrá unicamente espacio para el retoque de maquillaje y peinado.

También tendrán que transitar con una bata negra especial que se le regaló a cada famoso, con el fin de evitar la filtración de los looks.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Lo último

Lo más visto

Más restricciones para famosos y estricto protocolo: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

La producción del evento elaboró un estricto protocolo con importantes cambios para intentar evitar las polémicas del año pasado. Los invitados tendrán que transitar con una bata negra y reducir el número de sus asistentes.

18/02/2026

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Distintos aportes estatales quedan disponibles para sus beneficiarios cada año, pero en algunos casos no son retirados dentro de los plazos establecidos.

18/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026

Revelan principal tesis del parricidio en Tomé: Joven de 15 años apuñaló a su padre conductor de micro

Según información recabada por la policía, el adolescente estaba en la Plaza de Armas de la ciudad cuando divisó a su padre e inició una discusión. La víctima tenía 48 años y estaba trabajando al momento del ataque.

18/02/2026