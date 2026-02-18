Más restricciones para famosos y sin cóctel para algunos: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026 - Chilevisión

La producción del evento elaboró un estricto protocolo con importantes cambios para intentar evitar las polémicas del año pasado. Los invitados tendrán que transitar con una bata negra y reducir el número de sus asistentes.

Este viernes 20 de febrero se dará inicio a esta edición del Festival de Viña con la tradicional gala que se realizará en el Sporting Club de la ciudad jardín.

A solo dos días del gran evento, los invitados comenzaron con los preparativos y algunos ya compartieron detalles del kit que les llegó para el evento.

Entre los famosos del espectáculo nacional que están confirmados para desfilar por la alfombra roja en el Sporting de Viña son: Skarleth Labra, Fran Maira, Pablo Chill-E, Emilia Dides, Inna Moll, Fran Virgilio, Pablito Pesadilla y Sammis Reyes, entre otros.

Pero también habrá grandes ausentes como la cantante María José Quintanilla y Di Mondo, socialité que marcaba uno de los puntos altos del eventos sorprendiendo con innovadores diseños.

Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

Para evitar el caos que se vivió el año pasado con altas horas de espera de los invitados, atochamientos y hasta polémicas por empujones, caídas y desmayos, la producción estableción un estricto protocolo.

Según reveló el programa Plan Perfecto, para este año se establecieron importantes cambios partiendo por reducir el número de asistentes de 300 a 130 aproximadamente.

La reducción también se aplicará a los equipos de los famosos que asistan a la gala ya que solo podrán ir acompañados de dos asistentes, ya sea maquillador, peluquero, filmmaker o diseñador, los que deben acreditarse con anticipación.

Además, cada invitado recibió una serie de indicaciones sobre cómo debe ser su paso por la alfombra roja dentro del que destaca la prohibición total del uso de marcas comerciales o alguna acción durante el desfile.

Por otra parte, de acuerdo al protocolo de la producción, lo acompañantes de los invitados no tedrán acceso al cóctel y ya que está considerado solo para quienes pasen por la alfombra roja.

Otro requisito es que los asistentes deben llegar listos al Sporting de Viña del Mar, es decir con sus tenidas de gala para desfilar. Habrá unicamente espacio para el retoque de maquillaje y peinado.

También tendrán que transitar con una bata negra especial que se le regaló a cada famoso, con el fin de evitar la filtración de los looks.