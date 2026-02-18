Claudio Michaux informó la muerte de su mamá con emotivo mensaje: “Gracias por amarme tanto” - Chilevisión

A través de Instagram, el comediante compartió imágenes del recuerdo con su mamá y un sentido mensaje de despedida.

Claudio Michaux informó este miércoles el fallecimiento de su madre, a raíz de un diagnóstico de cáncer.



"Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, mamá", escribió en la publicación.

La información generó reacciones de colegas y figuras de la televisión como Ignacio Socías, Raúl Peralta, Begoña Basauri, Álex Ortíz y Botota Fox, entre otros.

La despedida de Claudio Michaux a su madre

En una reciente entrevista con el podcast Valgoio, el conductor del react de Fiebre de Baile contó que hace unas semanas viajó a Noruega, país en el que residía su madre, para despedirse de ella.

"La fui a ver hace poco para despedirme. Es lo más triste que me ha pasado en la vida. Volví de ese viaje un día antes del Festival de Las Condes", señaló Michaux en el mencionado programa.

Consultado sobre cómo enfrentó este proceso a distancia, el comediante afirmó que "fue chocante, triste, pero es algo con lo que me tocó lidiar".