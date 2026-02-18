Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra - Chilevisión

Cabe señalar que el 21 de noviembre de 2025 fue declarada la quiebra del actual comentarista deportivo a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago.

Mauricio Pinilla vive un complejo momento financiero, ya que el 28 de enero, el liquidador Israel Letelier presentó una acción revocatoria concursal en contra del exfutbolista y Felipe Ballesteros Vásquez.

Resulta que "Pinigol" y en conocimiento del mal estado de sus negocios, el 7 de marzo 2025 le vendió un vehículo a Ballesteros Vásquez.

La Tercera informó que se trata de un Land Rover Defender 110 4x4, modelo 3.0 automático, que Pinilla había adquirido el 6 de diciembre de 2023, donde además transfirió tres vehículos y dos inmuebles.

Esta acción se debe a que el liquidador, según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, está obligado a ejercer acciones judiciales para recuperar los bienes del deudor que haya enajenado en un lapso de dos años antes de ser declarada su liquidación.

Cabe señalar que Samy Yagoda, representante legal de Inversiones Yagoda Group, solicitó la liquidación forzosa de Pinilla, siendo declarada la quiebra del actual comentarista deportivo a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago el 21 de noviembre de 2025.

Se indicó que las deudas de Pinilla suman $1.670 millones y sus principales acreedores son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

Para el próximo 25 de febrero y 26 de marzo están fijados los primeros remates de los bienes de Pinilla. Ambos procesos estarán a cargo del martillero público concursal Matías Leiva Frías.

Entre sus bienes destacan la parcela L Cinco, ubicada en un proyecto de parcelación llamado "San Luis y Santa Isabel" en la comuna de Colina. Estos bienes incluyen además varias parcelas numeradas del 27 al 32, junto con algunos sitios de las parcelas 33 y 34.