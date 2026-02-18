 Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra - Chilevisión
Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra
18/02/2026 14:18

Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra

Cabe señalar que el 21 de noviembre de 2025 fue declarada la quiebra del actual comentarista deportivo a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago.

Mauricio Pinilla vive un complejo momento financiero, ya que el 28 de enero, el liquidador Israel Letelier presentó una acción revocatoria concursal en contra del exfutbolista y Felipe Ballesteros Vásquez.

Resulta que "Pinigol" y en conocimiento del mal estado de sus negocios, el 7 de marzo 2025 le vendió un vehículo a Ballesteros Vásquez. 

La Tercera informó que se trata de un Land Rover Defender 110 4x4, modelo 3.0 automático, que Pinilla había adquirido el 6 de diciembre de 2023, donde además transfirió tres vehículos y dos inmuebles.

Esta acción se debe a que el liquidador, según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, está obligado a ejercer acciones judiciales para recuperar los bienes del deudor que haya enajenado en un lapso de dos años antes de ser declarada su liquidación.

Cabe señalar que Samy Yagoda, representante legal de Inversiones Yagoda Group, solicitó la liquidación forzosa de Pinilla, siendo declarada la quiebra del actual comentarista deportivo a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago el 21 de noviembre de 2025.

Mauricio Pinilla acumula deudas por más de $1.600 millones

Se indicó que las deudas de Pinilla suman $1.670 millones y sus principales acreedores son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

Para el próximo 25 de febrero y 26 de marzo están fijados los primeros remates de los bienes de Pinilla. Ambos procesos estarán a cargo del martillero público concursal Matías Leiva Frías.

Entre sus bienes destacan la parcela L Cinco, ubicada en un proyecto de parcelación llamado "San Luis y Santa Isabel" en la comuna de Colina. Estos bienes incluyen además varias parcelas numeradas del 27 al 32, junto con algunos sitios de las parcelas 33 y 34.

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Más restricciones para famosos y estricto protocolo: Los cambios que tendrá la gala de Viña 2026

La producción del evento elaboró un estricto protocolo con importantes cambios para intentar evitar las polémicas del año pasado. Los invitados tendrán que transitar con una bata negra y reducir el número de sus asistentes.

18/02/2026

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Distintos aportes estatales quedan disponibles para sus beneficiarios cada año, pero en algunos casos no son retirados dentro de los plazos establecidos.

18/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026

Revelan principal tesis del parricidio en Tomé: Joven de 15 años apuñaló a su padre conductor de micro

Según información recabada por la policía, el adolescente estaba en la Plaza de Armas de la ciudad cuando divisó a su padre e inició una discusión. La víctima tenía 48 años y estaba trabajando al momento del ataque.

18/02/2026