 María José Quintanilla pone fin a los rumores con mensaje a su marido: “Eres todo lo que está bien” - Chilevisión
18/02/2026 14:22

María José Quintanilla pone fin a los rumores con mensaje a su marido: “Eres todo lo que está bien”

La cantante compartió un momento junto a sus seres queridos en su cumpleaños, tras lo que envió un romántico mensaje a su esposo.

Publicado por Lisette Pérez

María José Quintanilla puso fin a las especulaciones sobre su relación marital con un mensaje en Instagram, donde compartió su emoción y gratitud por los saludos de cumpleaños.

La cantante tuvo la oportunidad de celebrar sus 36 años en compañía de su familia y amigos, que se encargaron de darle una linda sorpresa.

María José pone fin a rumores de separación

Quintanilla también aprovechó de agradecer a su esposo, Eduardo Carrasco, con un romántico mensaje que puso fin a las especulaciones sobre un presunto término de su matrimonio.

"Marido hermoso, eres todo lo que está bien", escribió en su historia etiquetando al kinesiólogo.

Seguido a esto, Carrasco respondió al mensaje con otra historia. "Hermosa. Siempre me quedo corto porque te mereces todo, no cambies nunca", escribió.

Anteriormente la pareja había atravesado rumores sobre un posible quiebre en la relación, luego de que Quintanilla hiciera una sugerente publicación hablando de un nuevo comienzo que luego eliminó.

