 “No autorizó que ella pasara”: Destapan feroz desaire a María José Quintanilla en la Gala de Viña 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados Por conflicto migratorio: Gobierno activa plan de cooperación con Perú Jara y Kast: Qué momentos marcaron el debate ARCHI y quién ganó según los expertos Taxis piratas infringen la ley: Detectan maniobras para ocultar patentes en el Aeropuerto de Santiago Preocupación por dos violentos asaltos en Parque de los Reyes: Víctimas fueron intimidadas y apuñaladas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/12/2025 21:03

“No autorizó que ella pasara”: Destapan feroz desaire a María José Quintanilla en la Gala de Viña 2025

Según reveló Pablo Candia, la cantante tampoco estaría invitada al evento, pero el motvio se debería a compromisos laborales externos.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Patricio Sotomayor reveló en Plan Perfecto un desaire que se le habría hecho a María José Quintanilla por el que no fue a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

La cantante no ha asistido en los últimos dos años a pesar de formar parte del canal organizador del certamen viñamarino y tampoco ha sido confirmada como artista.

¿Qué pasó con María José Quintanilla?

Patricio Sotomayor explicó que en febrero de este año, María José no fue invitada la Gala del Festival de Viña por no formar parte de la nómina de artistas de uno de los organizadores del evento.

"Porque no pertenece al grupo de artistas (...) por no formar parte del staff", explicó Sotomayor, quien luego agregó: "Me lo dice gente que trabajó en la invitación de los artistas en el Sporting".

En esa misma línea, agregó: "Me dicen que esto es porque (la empresa a cargo) no le avisó, es decir, no autorizó que ella pasara porque no forma parte de sus artistas".

La información enfureció a Magdalena Max Neef: "Yo no entiendo cuál es el problema porque aquí dicen estudios de impacto de audiencia ¿Cuál es el problema del impacto de la audiencia que tiene la Cote Quintanilla? ¡Si llena, pero donde la pongan!", cerró.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cinco bonos para mujeres en diciembre: Consulta si te corresponden, fechas y montos

Lo último

Lo más visto

Revelan nuevos antecedentes de crimen de guardia de la Blondie: Así Carabineros detuvo al presunto asesino

El detenido fue formalizado y quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, fijada en 120 días.

03/12/2025

“¡Mamá y bebito en orden!”: Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Tras varios días internada en una clínica a modo de precaución, Rocío Marengo dio a luz a las 34 semanas de gestación a su primer hijo y lo presentó en redes sociales, donde compartió registros del parto.

03/12/2025

Más de 5 mil clientes continúan sin luz: Reportan masivo corte de energía en la Región Metropolitana

Más de la mitad de los clientes afectados se encuentran en Providencia.

03/12/2025

Los momentos más tensos del Debate Archi 2025: Jara y Kast protagonizaron duros cruces

Los candidatos protagonizaron el segundo cara a cara desde que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Esto a sólo 11 días de que se midan en las urnas el próximo domingo 14 de diciembre.

03/12/2025