“No autorizó que ella pasara”: Destapan feroz desaire a María José Quintanilla en la Gala de Viña 2025 - Chilevisión

Según reveló Pablo Candia, la cantante tampoco estaría invitada al evento, pero el motvio se debería a compromisos laborales externos.

Este miércoles, Patricio Sotomayor reveló en Plan Perfecto un desaire que se le habría hecho a María José Quintanilla por el que no fue a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

La cantante no ha asistido en los últimos dos años a pesar de formar parte del canal organizador del certamen viñamarino y tampoco ha sido confirmada como artista.

¿Qué pasó con María José Quintanilla?

Patricio Sotomayor explicó que en febrero de este año, María José no fue invitada la Gala del Festival de Viña por no formar parte de la nómina de artistas de uno de los organizadores del evento.

"Porque no pertenece al grupo de artistas (...) por no formar parte del staff", explicó Sotomayor, quien luego agregó: "Me lo dice gente que trabajó en la invitación de los artistas en el Sporting".

En esa misma línea, agregó: "Me dicen que esto es porque (la empresa a cargo) no le avisó, es decir, no autorizó que ella pasara porque no forma parte de sus artistas".

La información enfureció a Magdalena Max Neef: "Yo no entiendo cuál es el problema porque aquí dicen estudios de impacto de audiencia ¿Cuál es el problema del impacto de la audiencia que tiene la Cote Quintanilla? ¡Si llena, pero donde la pongan!", cerró.

Revive el momento: