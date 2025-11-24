“Se lo merece”: Fans de María José Quintanilla en picada por ausencia en parrilla de Viña 2026 - Chilevisión

La cantante fue excluida del primer anuncio del evento viñamarino, generando varias reacciones entre sus seguidores.

El pasado viernes, el Festival de Viña del Mar reveló su parrilla de artistas para la edición 2026 y uno de los nombres ausentes fue María José Quintanilla.

La cantante y presentadora de TV fue excluida nuevamente del lineup del evento, pese a la campaña que realizó en redes sociales.

A través de Instagram, Quintanilla no se ha referido al tema, pero sí sus fans, quienes han reaccionado furiosos ante esta ausencia.

"Viña 2026 se lo merece", "tienes que estar sí o sí", "qué mal que no la valoren", "niveles son niveles y tú estás en el más alto", "sigue brillando" y "estás en tu mejor momento", fueron parte de los comentarios en sus últimas publicaciones.

María José Quintanilla y su interés en regresar a Viña

La primera vez que María José se presentó en la Quinta Vergara fue en 2004, cuando formaba parte del programa Rojo Fama Contra Fama.

A más de 20 años de aquel momento, Quintanilla ha manifestado su interés en regresar al certamen viñamarino. Sin embargo, desde la organización no la tendrían considerada.

En conversación con Plan Perfecto, la artista se refirió al clamor de sus seguidores para concretar este retorno.

"Es un escenario en el que a todos los artistas nos encantaría estar, pero yo siempre bajo la pelota al piso y eso no depende mucho de mí. El festival de Viña tiene diversas personas que revisan eso en cuanto a producción, entonces ahí no tiene que ver mucho con mis deseos, sino con la organización", señaló en esa oportunidad.

Ante rumores de una supuesta marginación, desde Bizarro, productora a cargo del festival, reconocieron que "no han sostenido ninguna conversación o negociación" con María José.