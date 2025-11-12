 El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme” - Chilevisión
Minuto a minuto
La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes Más de 40 escolares intoxicados y casi 2 mil evacuados por emanación de gas en La Granja “El que no salta es paco”: Matthei y Kast en picada contra Jara tras cánticos contra Carabineros en cierre de campaña Conocido como el "Cebolla": Quién es el detenido por el crimen de Valentina Alarcón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/11/2025 15:06

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla volvió a enfrentar los rumores de separación con su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023.

La cantante, que se ha caracterizado por mantener su vida personal en reserva, fue consultada directamente sobre las especulaciones de su actual estado civil.

María José Quintanilla abordó rumores de separación

"Si no me quieres contestar esto, no pasa nada, ¿estás soltera?", preguntó la periodista Macarena Hansen en una entrevista en radio Rock and Pop.

Quintanilla, sorprendida por la pregunta, respondió que "no". Ante esto, Hansen insistió: "Es que era el rumor y lo está preguntando la gente en el chat de YouTube".

"¿La pregunta es si estoy soltera? No... Estoy casada con mi música", contestó. "La hue... que responde y te deja la caga' igual", agregó entre risas.

Luego, el periodista Kevin Felgueras remarcó el punto con una sincera observación. "Perdón, quedé pegado con la cuestión, es que tienes un anillo en la mano izquierda", comentó.

"Todas las mujeres usamos anillos, Kevin", respondió María José. "¿Por qué la gente está diciendo que estás soltera?", sumó el comunicador.

La artista afirmó que "hace unos cuatro años, el deporte nacional es embarazarme o separarme, porque al parecer no es lo suficientemente válido ir a una entrevista y hablar de tu trabajo, sino que hablar de tu vida personal".

"Yo me pregunto, si uno va a una entrevista laboral, ¿es válido que te pregunten por tu vida personal o uno puede abstraerse? Se las dejo", añadió.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Así quedó el rostro de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, tras sufrir brutal agresión

Un grupo de sujetos abordó a la joven, le robó su celular y luego la propinó una golpiza.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025