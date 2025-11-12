El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme” - Chilevisión

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

María José Quintanilla volvió a enfrentar los rumores de separación con su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023.

La cantante, que se ha caracterizado por mantener su vida personal en reserva, fue consultada directamente sobre las especulaciones de su actual estado civil.

María José Quintanilla abordó rumores de separación

"Si no me quieres contestar esto, no pasa nada, ¿estás soltera?", preguntó la periodista Macarena Hansen en una entrevista en radio Rock and Pop.

Quintanilla, sorprendida por la pregunta, respondió que "no". Ante esto, Hansen insistió: "Es que era el rumor y lo está preguntando la gente en el chat de YouTube".

"¿La pregunta es si estoy soltera? No... Estoy casada con mi música", contestó. "La hue... que responde y te deja la caga' igual", agregó entre risas.

Luego, el periodista Kevin Felgueras remarcó el punto con una sincera observación. "Perdón, quedé pegado con la cuestión, es que tienes un anillo en la mano izquierda", comentó.

"Todas las mujeres usamos anillos, Kevin", respondió María José. "¿Por qué la gente está diciendo que estás soltera?", sumó el comunicador.

La artista afirmó que "hace unos cuatro años, el deporte nacional es embarazarme o separarme, porque al parecer no es lo suficientemente válido ir a una entrevista y hablar de tu trabajo, sino que hablar de tu vida personal".

"Yo me pregunto, si uno va a una entrevista laboral, ¿es válido que te pregunten por tu vida personal o uno puede abstraerse? Se las dejo", añadió.