 ¿Está separada? Cecilia Gutiérrez aclaró rumores de quiebre matrimonial de María José Quintanilla - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina VIDEO | El momento en que Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó tras allanamientos Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella Revés total para Daniel Jadue: Perdió su militancia en el PC tras ser inhabilitado para sufragar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/11/2025 18:46

¿Está separada? Cecilia Gutiérrez aclaró rumores de quiebre matrimonial de María José Quintanilla

La panelista de Primer Plano contó detalles del rumor que circulaba hace unos meses, luego de que se viera a la cantante sin su argolla matrimonial a casi dos años de celebrar su matrimonio.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla estaría atravesando un difícil momento personal, relacionado con su matrimonio con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

La cantante se casó en noviembre del 2023, en una íntima ceremonia en la que estuvo acompañada de familia, amigos y algunos miembros del espectáculo nacional.

Y aunque ha optado por mantener en reserva su vida privada, este año comenzaron a circular rumores sobre un posible quiebre matrimonial

De hecho, la información fue confirmada por Cecilia Gutiérrez en su podcast, Bombastic, donde aseguró que la intérprete habría terminado su matrimonio.

“A mí me dicen que efectivamente ella está separada de su marido”, confirmó la panelista de Primer Plano.

Rumores de quiebre de María José Quintanilla

En septiembre de este año María José Quintanilla comenzó a despertar rumores de un posible quiebre matrimonial con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Todo inició cuando la cantante compartió un enigmático mensaje que luego decidió borrar, en el que dio a entender que estaba pasando por un complejo momento personal. 

“Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo. Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)”, expuso en sus historias de Instagram. 

A esas especulaciones se le sumó un llamativo detalle que fue captado por las cámaras de Plan Perfecto, en la que se le vio sin anillo de matrimonio. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025