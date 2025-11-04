¿Está separada? Cecilia Gutiérrez aclaró rumores de quiebre matrimonial de María José Quintanilla - Chilevisión

La panelista de Primer Plano contó detalles del rumor que circulaba hace unos meses, luego de que se viera a la cantante sin su argolla matrimonial a casi dos años de celebrar su matrimonio.

María José Quintanilla estaría atravesando un difícil momento personal, relacionado con su matrimonio con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

La cantante se casó en noviembre del 2023, en una íntima ceremonia en la que estuvo acompañada de familia, amigos y algunos miembros del espectáculo nacional.

Y aunque ha optado por mantener en reserva su vida privada, este año comenzaron a circular rumores sobre un posible quiebre matrimonial.

De hecho, la información fue confirmada por Cecilia Gutiérrez en su podcast, Bombastic, donde aseguró que la intérprete habría terminado su matrimonio.

“A mí me dicen que efectivamente ella está separada de su marido”, confirmó la panelista de Primer Plano.

Rumores de quiebre de María José Quintanilla

En septiembre de este año María José Quintanilla comenzó a despertar rumores de un posible quiebre matrimonial con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Todo inició cuando la cantante compartió un enigmático mensaje que luego decidió borrar, en el que dio a entender que estaba pasando por un complejo momento personal.

“Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo. Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)”, expuso en sus historias de Instagram.

A esas especulaciones se le sumó un llamativo detalle que fue captado por las cámaras de Plan Perfecto, en la que se le vio sin anillo de matrimonio.