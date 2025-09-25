 ¿Te diste cuenta? El detalle en foto de María José Quintanilla que aumenta rumores de separación - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1 VIDEO | Cámara registró el momento exacto en que explota casa en Pudahuel
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 10:22

¿Te diste cuenta? El detalle en foto de María José Quintanilla que aumenta rumores de separación

Durante el programa Plan Perfecto, notaron algo diferente en la cantante que encendió aún más las especulaciones sobre un quiebre con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla no estaría pasando por un buen momento personal. Además de sufrir una difícil pérdida, circulan rumores de un posible quiebre matrimonial de la cantante.

Si bien la artista siempre ha sido reservada sobre su vida íntima, hace unos días publicó un enigmático mensaje que luego decidió borrar.

"Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo. Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)", expresó.

La intérprete de Fue Difícil señaló en esa oportunidad que "ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy".

Detalle de María José Quintanilla enciende rumores de quiebre

Durante el programa Plan Perfecto, notaron un detalle clave que encendió aún más las especulaciones sobre presunto quiebre.

La cantante fue consultada por el espacio de Chilevisión sobre esta última publicación, pero evitó dar declaraciones al respecto.

En ese momento, el equipo se fijó en que María José no está usando su anillo de matrimonio en ninguna de sus manos. Incluso, durante la emisión de su programa en Mega tampoco lucía este accesorio.

Katherine Orellana, excompañera de Quintanilla en Rojo, comentó al mencionado programa que todo esto se trataría de un próximo lanzamiento musical.

"Son súper estructurados y ordenados para trabajar (...) Dudo mucho que ella tenga estos arrebatos comunicacionales o impulsos; yo creo que hay detrás algún tema romántico que tenga que ver con separación o un tema publicitario para una marca importante", especuló.

Cabe mencionar que, en noviembre de 2023, María José contrajo matrimonio con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025