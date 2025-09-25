¿Te diste cuenta? El detalle en foto de María José Quintanilla que aumenta rumores de separación - Chilevisión

María José Quintanilla no estaría pasando por un buen momento personal. Además de sufrir una difícil pérdida, circulan rumores de un posible quiebre matrimonial de la cantante.

Si bien la artista siempre ha sido reservada sobre su vida íntima, hace unos días publicó un enigmático mensaje que luego decidió borrar.

"Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo. Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)", expresó.

La intérprete de Fue Difícil señaló en esa oportunidad que "ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Detalle de María José Quintanilla enciende rumores de quiebre

Durante el programa Plan Perfecto, notaron un detalle clave que encendió aún más las especulaciones sobre presunto quiebre.

La cantante fue consultada por el espacio de Chilevisión sobre esta última publicación, pero evitó dar declaraciones al respecto.

En ese momento, el equipo se fijó en que María José no está usando su anillo de matrimonio en ninguna de sus manos. Incluso, durante la emisión de su programa en Mega tampoco lucía este accesorio.

Katherine Orellana, excompañera de Quintanilla en Rojo, comentó al mencionado programa que todo esto se trataría de un próximo lanzamiento musical.

"Son súper estructurados y ordenados para trabajar (...) Dudo mucho que ella tenga estos arrebatos comunicacionales o impulsos; yo creo que hay detrás algún tema romántico que tenga que ver con separación o un tema publicitario para una marca importante", especuló.