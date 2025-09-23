 La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...” - Chilevisión
23/09/2025 11:13

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

Publicado por CHV Noticias

A través de sus redes sociales, María José Quintanilla dedicó un sentido y emotivo texto dedicado a la memoria de un compañero de trabajo que falleció el pasado fin de semana durante Fiestas Patrias.

Se trata del productor comercial Claudio Toro, quien de acuerdo con su perfil de LinkedIn era titulado en Comunicación Audiovisual con ocho años de experiencia en áreas como diseño, producción y dirección artística.

"Hoy me pidieron si podría ir a despedirte", comenzó escribiendo la cantante en una historia de Instagram: "La verdad hablé desde la guata, desde el corazón".

"Intenté, en parte, reflejar lo que vi en los demás. Tenemos pena, te extrañaremos", reconoció. "Hoy grabé mis primeras menciones sin ti... y todos en secreto lo sabíamos. ¿Dolió? Claro... a todos".

Para finalizar, la artista que hace unos días se presentó en el multitudinario festival de La Pampilla en Coquimbo, escribió: "Porque quien reparte sonrisas a pesar de su dolor marca a la gente. Muchas gracias, Claudio".

En una siguiente historia, Quintanilla se refirió a su actuación en el evento antes mencionado y dio gracias "por lo vivido y por un día más". "Agradeciendo a cada pariente que nos recibió con un aplauso, que nos escuchó".

Mira las historias a continuación:

