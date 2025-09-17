 “Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 18:08

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

Publicado por CHV Noticias

Un enigmático mensaje fue el que publicó —y luego borró— María José Quintanilla en su cuenta de Instagram, abriendo paso a especulaciones en torno a su situación sentimental.

La cantante y animadora fue hasta sus historias para realizar un honesto descargo donde sinceró que ha atravesado momentos complejos. Sin embargo, eliminó el registro a los minutos después.

Aún cuando el texto dejó de estar disponible en la plataforma, fue recogido por el portal InFama mediante una captura de pantalla que ellos mismos divulgaron.

Esto, en respuesta a una seguidora que preguntó si es que la artista había tenido un quiebre con su marido, el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

El misterioso descargo de María José Quintanilla

"Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo! Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)", escribió Quintanilla.

“Pero ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy de su mano, ustedes parientes que me llenan de energía y amor”, agregó.

Cabe recordar que en julio pasado la exRojo ya había enfrentado rumores de una eventual separación. Por aquel entonces, respondió con una fotografía que fue interpretada como una confirmación de que continuaba con su esposo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

17/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

17/09/2025