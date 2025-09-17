“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación - Chilevisión

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

Un enigmático mensaje fue el que publicó —y luego borró— María José Quintanilla en su cuenta de Instagram, abriendo paso a especulaciones en torno a su situación sentimental.

La cantante y animadora fue hasta sus historias para realizar un honesto descargo donde sinceró que ha atravesado momentos complejos. Sin embargo, eliminó el registro a los minutos después.

Aún cuando el texto dejó de estar disponible en la plataforma, fue recogido por el portal InFama mediante una captura de pantalla que ellos mismos divulgaron.

Esto, en respuesta a una seguidora que preguntó si es que la artista había tenido un quiebre con su marido, el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

El misterioso descargo de María José Quintanilla

"Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo! Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)", escribió Quintanilla.

“Pero ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy de su mano, ustedes parientes que me llenan de energía y amor”, agregó.

Cabe recordar que en julio pasado la exRojo ya había enfrentado rumores de una eventual separación. Por aquel entonces, respondió con una fotografía que fue interpretada como una confirmación de que continuaba con su esposo.