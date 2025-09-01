 El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada” - Chilevisión
01/09/2025 15:31

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

María José Quintanilla rompió en llanto tras una sorpresa que prepararon sus fanáticos durante un concierto.

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante su show en un conocido casino, el pasado 29 de agosto: "Me cag...., no estaba preparada".

Según se observa en las imágenes, en medio del show algunos asistentes levantaron un papel con el siguiente mensaje: "Nosotros siempre te valoraremos y creeremos en ti".

María José Quintanilla lloró en el escenario

María José Quintanilla no pudo ocultar su emoción en el escenario, por lo que agradeció a sus fans entre lágrimas.

"Yo nunca caché que tenían papeles o alguien los pasó en un momento y yo estaba como, no sé... Obvio que me emociona, para alguien que trabaja con las emociones, como yo, (si algo así) no te emociona, yo siento que me preocuparía", expresó en un video.

La intérprete de Fue Difícil indicó que "me produce mucha alegría, pero también esa sensación de 'vale la pena' (...) Las voces interiores que dijeron como 'no lo vas a lograr' o 'no puede ser', como que en ese momento dicen: 'ya, todo va a estar bien'".

"Una en el concierto está en un mood súper alegre y chispeante, pero vi esa cuestión y en mi mente dije: piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. De repente vi a una abuelita y me dice 'yo la sigo de Rojo, desde chiquitita' y yo digo 'hue..., ahí hay historia'", sostuvo.

El gesto de los asistentes llega en un momento especial para María José, quien está ad portas de lanzar su próximo disco y se mantiene la ilusión de una eventual invitación al Festival de Viña del Mar.

Revisa el momento acá:

