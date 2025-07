María José Quintanilla rompió en llanto tras cumplir un sueño: “Después de muchos fracasos...” - Chilevisión

María José Quintanilla se emocionó hasta las lágrimas tras conseguir un importante logro con su nueva canción, Qué culpa tengo yo .

A través de Instagram, la cantante subió un video celebrando que el videoclip del sencillo llegó al primer lugar de tendencias musicales en YouTube Chile.

"Si alguien hace un año atrás me hubiese dicho que mis dos últimas canciones iban a estar en tendencia, yo le hubiese dicho a esa hada madrina o a ese genio que era una pésima broma", partió diciendo en el registro.

El descargo de María José Quintanilla

La artista confesó que "hace un año atrás estaba muy derrotada y las vueltas de la vida son muy mágicas. Qué culpa tengo yo, la canción que hoy está posicionada en el número 2, fue la canción con la que comencé esta catarsis, una catarsis que me llevó a crear un disco".

"La escribí después de muchos fracasos. Mucho dolor. Después de haber escuchado mucho la palabra 'no', 'la vamos a llamar', 'usted no está capacitada' o 'no cumple los requerimientos'", agregó.

"Es un llamado de atención a todos los que algún día nos quisimos rendir y hoy, con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, puedo decir que la música mexicana chilena interpretada por una mujer compite de igual a igual con cualquier otro género", dijo después.

Finalmente, expresó que "no quiero cerrar este video llorando, aunque sí porque lo vale. Quiero solo decirles que la magia sí existe, pero la crea uno también. Cuando uno se hace cargo, cuando se trabaja, cuando se ama profundamente".

La publicación de Quintanilla generó la inmediata reacción de sus seguidores, quienes incluso la candidatean para el Festival de Viña 2026.