¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast - Chilevisión

Restan solo horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial de la Elección 2025 y son muchos los ciudadanos que aún tienen dudas respecto a las propuestas de cada candidato.

Este domingo 14 de diciembre el país vivirá la segunda vuelta presidencial en la que los ciudadanos deberán decidir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast quién presidirá el país.

De acuerdo a los registros del Servicio Electoral, son más de 15 millones las personas que se encuentran habilitadas para esta Elección Presidencial 2025 y que deberán asistir obligatoriamente a su local de votación.

Sin embargo, a falta de pocas horas para que comiencen los comicios, existe un alto porcentaje que aún no tendría definida su preferencia.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo acceder a los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast.

Elección Presidencial 2025: Revisa aquí los programas presidenciales

Ambos candidatos mantienen sus propuestas en los sitios web que habilitaron con su nombre de cara a las Elecciones 2025:

Jeannette Jara

Para acceder a su programa, puedes hacerlo a través de la plataforma jeannettejara.cl

En ella encontrarás los tres documentos que detallan sus propuestas y las medidas que tomaría para el país en el caso de llegar a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de la candidata.

José Antonio Kast

Para acceder a sus diferentes propuestas, debes ingresar a la plataforma kast.cl

En ella encontrarás los 18 documentos que detallan sus propuestas por materia y las medidas que tomaría en el caso de ser electo presidente de Chile.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del candidato.