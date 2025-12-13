 ¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
Instituto Nacional: Municipio de Santiago se querelló contra docentes en investigación por disturbios Ley de Seguridad Municipal: Cuestionan demora en reglamento clave para su implementación Elección 2025 | 36 mil personas se han excusado para no votar: Carabineros explica cómo terminar el trámite Elección Presidencial 2025: Segunda vuelta ya inició en Nueva Zelanda y Australia Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 17:28

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Restan solo horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial de la Elección 2025 y son muchos los ciudadanos que aún tienen dudas respecto a las propuestas de cada candidato.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre el país vivirá la segunda vuelta presidencial en la que los ciudadanos deberán decidir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast quién presidirá el país. 

De acuerdo a los registros del Servicio Electoral, son más de 15 millones las personas que se encuentran habilitadas para esta Elección Presidencial 2025 y que deberán asistir obligatoriamente a su local de votación

Sin embargo, a falta de pocas horas para que comiencen los comicios, existe un alto porcentaje que aún no tendría definida su preferencia.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo acceder a los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Elección Presidencial 2025: Revisa aquí los programas presidenciales

Ambos candidatos mantienen sus propuestas en los sitios web que habilitaron con su nombre de cara a las Elecciones 2025:

Jeannette Jara

  • Para acceder a su programa, puedes hacerlo a través de la plataforma jeannettejara.cl 
  • En ella encontrarás los tres documentos que detallan sus propuestas y las medidas que tomaría para el país en el caso de llegar a La Moneda el próximo 11 de marzo. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de la candidata. 

José Antonio Kast

  • Para acceder a sus diferentes propuestas, debes ingresar a la plataforma kast.cl 
  • En ella encontrarás los 18 documentos que detallan sus propuestas por materia y las medidas que tomaría en el caso de ser electo presidente de Chile. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del candidato.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero

Con 21 locales abiertos en menos de un año, la rápida expansión del popular restobar en Santiago ha generado cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios se preguntan cómo se financia su crecimiento y si existe o no lavado de dinero detrás del negocio.

13/12/2025

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025