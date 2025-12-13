¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast - Chilevisión

Restan solo horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial de la Elección 2025 y son muchos los ciudadanos que aún tienen dudas respecto a las propuestas de cada candidato.
Este domingo 14 de diciembre el país vivirá la segunda vuelta presidencial en la que los ciudadanos deberán decidir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast quién presidirá el país.
De acuerdo a los registros del Servicio Electoral, son más de 15 millones las personas que se encuentran habilitadas para esta Elección Presidencial 2025 y que deberán asistir obligatoriamente a su local de votación.
Sin embargo, a falta de pocas horas para que comiencen los comicios, existe un alto porcentaje que aún no tendría definida su preferencia.
Es por eso que a continuación te detallamos cómo acceder a los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast.
Ambos candidatos mantienen sus propuestas en los sitios web que habilitaron con su nombre de cara a las Elecciones 2025:
Jeannette Jara
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de la candidata.
José Antonio Kast
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del candidato.