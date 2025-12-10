 Debate Presidencial 2025 | Este fue el mensaje final de Jeannette Jara - Chilevisión
Minuto a minuto
Jeannette Jara tras Debate Presidencial 2025 por dichos sobre Machado: “No tengo ninguna vinculación con Maduro” ¿Fusionarán o eliminarán ministerios? Esto dijeron Jara y Kast en el Debate Anatel “Los abuelos de la DINA”: El incómodo momento de Kast ante pregunta de periodista en post Debate 2025 Debate Presidencial 2025 | Este fue el mensaje final de Jeannette Jara Debate Presidencial 2025 | Este fue el cierre y mensaje final de José Antonio Kast
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
10/12/2025 00:04

Debate Presidencial 2025 | Este fue el mensaje final de Jeannette Jara

Tras un extenso Debate Presidencial 2025, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, dedicó unas palabras a la ciudadanía y llamó a la unidad: "Cuando asuma como presidenta no tendré ninguna duda en tomar las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar". En esa misma línea, aseguró que utilizará todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. También abordó los problemas de seguridad pública, crecimiento económico y las pymes: "Obras son amores y por eso voy a ampliar el mercado para ellas", prometió ad portas de las Elecciones 2025, este domingo 14 de diciembre.

Lo más visto

“Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade

Pese a que bailaron juntas este lunes, las participantes de Fiebre de Baile transparentaron que no existe "feeling" entre ellas. La exYingo reveló la razón de esta supuesta enemistad.

09/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025

Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó

Se necesitaba que estuvieran presentes 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio, pero solo llegaron 48 a la sesión por lo que se programó una nueva jornada de trabajo para esta tarde.

09/12/2025

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Los analistas políticos Tomás Duval y Marco Moreno conversaron con CHV Noticias y analizaron el despliegue y los últimos movimientos de los aspirantes a La Moneda.

09/12/2025
Publicidad