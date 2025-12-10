Debate Presidencial 2025 | Este fue el mensaje final de Jeannette Jara - Chilevisión

Tras un extenso Debate Presidencial 2025, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, dedicó unas palabras a la ciudadanía y llamó a la unidad: "Cuando asuma como presidenta no tendré ninguna duda en tomar las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar". En esa misma línea, aseguró que utilizará todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. También abordó los problemas de seguridad pública, crecimiento económico y las pymes: "Obras son amores y por eso voy a ampliar el mercado para ellas", prometió ad portas de las Elecciones 2025, este domingo 14 de diciembre.