Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó - Chilevisión

Nuevamente volvió a fracasar una sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, tras la masiva ausencia de parlamentarios en la sala que impidió que se alcanzara el quórum necesario para votar y discutir distintos proyectos de ley. Para llevar a cabo la sesión se necesitaba un tercio de quórum total, es decir 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio. Sin embargo, solo llegaron 49 y tras una espera de 15 minutos se decidió suspender el trabajo de la jornada, programando una nueva sesión de emergencia para esta tarde.