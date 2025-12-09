 Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó - Chilevisión
Minuto a minuto
Último cara a cara entre Jara y Kast: Estos son los temas del Debate Presidencial 2025 Incendio forestal en Padre Hurtado: Fuego ha consumido seis hectáreas y amenaza viviendas VIDEO | Revelan momento exacto en que voluntario de Bomberos lanza objeto incendiario a pastizal Lleva tres días perdido: Familia de hombre desaparecido en Placilla pide agilizar la búsqueda Temblor sacudió la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/12/2025 14:33

Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó

Nuevamente volvió a fracasar una sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, tras la masiva ausencia de parlamentarios en la sala que impidió que se alcanzara el quórum necesario para votar y discutir distintos proyectos de ley. Para llevar a cabo la sesión se necesitaba un tercio de quórum total, es decir 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio. Sin embargo, solo llegaron 49 y tras una espera de 15 minutos se decidió suspender el trabajo de la jornada, programando una nueva sesión de emergencia para esta tarde. 

Lo más visto

“Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade

Pese a que bailaron juntas este lunes, las participantes de Fiebre de Baile transparentaron que no existe "feeling" entre ellas. La exYingo reveló la razón de esta supuesta enemistad.

09/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025

Bochorno en la Cámara por masiva ausencia de diputados: Sólo llegaron 49 y sesión fracasó

Se necesitaba que estuvieran presentes 51 parlamentarios de los 155 en ejercicio, pero solo llegaron 48 a la sesión por lo que se programó una nueva jornada de trabajo para esta tarde.

09/12/2025

¿Cómo llegan Jara y Kast al último debate presidencial? Esto dicen los expertos antes del cara a cara

Los analistas políticos Tomás Duval y Marco Moreno conversaron con CHV Noticias y analizaron el despliegue y los últimos movimientos de los aspirantes a La Moneda.

09/12/2025
Publicidad