Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala - Chilevisión

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

Una jornada bochornosa se vivió este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados: Sesión fracasó debido a que no se alcanzó el quórum mínimo para sostener la instancia.

La cámara baja cuenta con 155 legisladores, pero solo se necesita a 51 presentes para iniciar el trabajo en el hemiciclo.

Sin embargo, no fue posible alcanzar ese número para seguir adelante, ya que solo habían 49 parlamentarios. Incluso, cerca de las 11:00, quedo registro que solo llegaron 37.

Si bien es usual que los diputados no estén todo el tiempo al interior de la Cámara, se suelen tocar los timbres y dar un plazo de 15 minutos para que ingresen y se marque la asistencia antes de cada sesión. Pese al aviso, en esta ocasión llegaron menos de 50.

Al no contar con el piso mínimo, la sesión en el Congreso debe ser levantada y solo se puede reanudar hasta 4 horas después, siempre y cuando ahora sí esté el número requerido.

Sólo los diputados que estaban dentro de la Cámara pudieron firmar asistencia, mientras que el resto será multado.



Ante esto, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, explicó que “se cumplió absolutamente el protocolo, no es la primera vez que pasa en un periodo parlamentario”.

Este lamentable hito no se producía desde 2021.

Entre los puntos a discutir en la fallida sesión destacaban: