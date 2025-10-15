 Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámaras de seguridad captan violenta golpiza a dos conserjes en edificio de Santiago Centro Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos Cometieron grave error: Así cayó peligrosa banda que asaltaba a estudiantes universitarios “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/10/2025 12:04

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

Publicado por CHV Noticias

Una jornada bochornosa se vivió este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados: Sesión fracasó debido a que no se alcanzó el quórum mínimo para sostener la instancia.

La cámara baja cuenta con 155 legisladores, pero solo se necesita a 51 presentes para iniciar el trabajo en el hemiciclo.

Sin embargo, no fue posible alcanzar ese número para seguir adelante, ya que solo habían 49 parlamentarios. Incluso, cerca de las 11:00, quedo registro que solo llegaron 37. 

Si bien es usual que los diputados no estén todo el tiempo al interior de la Cámara, se suelen tocar los timbres y dar un plazo de 15 minutos para que ingresen y se marque la asistencia antes de cada sesión. Pese al aviso, en esta ocasión llegaron menos de 50.

Al no contar con el piso mínimo, la sesión en el Congreso debe ser levantada y solo se puede reanudar hasta 4 horas después, siempre y cuando ahora sí esté el número requerido.

Sólo los diputados que estaban dentro de la Cámara pudieron firmar asistencia, mientras que el resto será multado.

Ante esto, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, explicó que “se cumplió absolutamente el protocolo, no es la primera vez que pasa en un periodo parlamentario”.

Este lamentable hito no se producía desde 2021.

Entre los puntos a discutir en la fallida sesión destacaban:

  • La votación de las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional 
  • El proyecto de ley que otorga la titularidad en sus cargos a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025