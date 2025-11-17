Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025 - Chilevisión

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.
Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16, se definió la nueva composición del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.
El Servicio Electoral entregó los resultados preliminares con el 99,99% de las mesas escrutadas y se definió a los nombres que ocuparán los escaños en el Senado y la Cámara Baja.
En estas elecciones, las regionones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén eleigieron a sus 23 representantes para la nueva Cámara Alta.
Según los datos recopilados por Monitor Social tras los resultados del 99,99% de las mesas escrutadas, estos fueron los resultados del nuevo Senado:
En el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas, los ciudadanos tuvieron que elegir a los 155 representares para el nuevo ciclo político.
La Cámara Baja tuvo impotante predominio de derecha con representantes del Partido Republicano, Partido Nacional Liberal, Renovación Nacional y la UDI.
En el caso del pacto Unidada por Chile, el Frente Amplio lideró las preferencias, consiguiendo 17 escaños.
Con el 99,99% de las mesas escrutadas así quedó el mapa de la Cámara de Diputados y Diputadas: