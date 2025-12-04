 Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista - Chilevisión
Minuto a minuto
Así cayó mafia china de barrio Meiggs: Qué rol tendría carabinero detenido y cómo operaban “Es falso”: Gobierno responde a Kast por dichos sobre cifras de femicidios en Chile Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuación vía SAE Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje ¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/12/2025 10:04

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Internado en el Hospital San José y en riesgo vital permanece el ciudadano haitiano que fue baleado la madrugada de este jueves en pleno Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

El incidente ocurrió a eso de las 2:30 horas, cuando la víctima caminaba a solas por calle Bombero Núñez.

Aunque el hecho aún es materia de investigación, de manera preliminar se indicó que habría sostenido una discusión con el sujeto que le disparó.

Ataque fue grabado por cámara

Cámaras de vigilancia dejaron registro del hecho y muestras que la víctima y el agresor protagonizaron un altercado previo al ataque.

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que impactaron su rostro y tórax.

La dinámica del delito no guarda relación con fiestas ni con el ambiente típico del sector, sino con un posible ajuste de cuentas, de acuerdo con la hipótesis que maneja el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Víctima tenía antecedentes por microtráfico

"Una persona de nacionalidad haitiana transitaba por calle Bombero Núñez hacia el norte y fue abordada por una persona que andaba en un scooter. Él efectúa cinco disparos y posteriormente se da a la fuga por calle Dominica", dijeron desde Carabineros.

"La víctima se encontraba sola, iba caminando. Por lo que pudimos verificar por cámaras habían mantenido una discusión previa. Fueron 5 disparos, fue hallada evidencia balística en el lugar y la persona se encuentra con riesgo vital", añadieron.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de la indagatoria. La víctima cuenta con antecedentes por microtráfico y no sufrió la sustracción de especies, lo que reforzaría la tesis del ajuste de cuentas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Acaba el plazo: Postula acá al Subsidio Eléctrico y obtén el descuento en la cuenta de la luz

Lo último

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025
Publicidad