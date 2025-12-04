Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista - Chilevisión

Internado en el Hospital San José y en riesgo vital permanece el ciudadano haitiano que fue baleado la madrugada de este jueves en pleno Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

El incidente ocurrió a eso de las 2:30 horas, cuando la víctima caminaba a solas por calle Bombero Núñez.

Aunque el hecho aún es materia de investigación, de manera preliminar se indicó que habría sostenido una discusión con el sujeto que le disparó.

Ataque fue grabado por cámara

Cámaras de vigilancia dejaron registro del hecho y muestras que la víctima y el agresor protagonizaron un altercado previo al ataque.

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que impactaron su rostro y tórax.

La dinámica del delito no guarda relación con fiestas ni con el ambiente típico del sector, sino con un posible ajuste de cuentas, de acuerdo con la hipótesis que maneja el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Víctima tenía antecedentes por microtráfico

"Una persona de nacionalidad haitiana transitaba por calle Bombero Núñez hacia el norte y fue abordada por una persona que andaba en un scooter. Él efectúa cinco disparos y posteriormente se da a la fuga por calle Dominica", dijeron desde Carabineros.

"La víctima se encontraba sola, iba caminando. Por lo que pudimos verificar por cámaras habían mantenido una discusión previa. Fueron 5 disparos, fue hallada evidencia balística en el lugar y la persona se encuentra con riesgo vital", añadieron.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de la indagatoria. La víctima cuenta con antecedentes por microtráfico y no sufrió la sustracción de especies, lo que reforzaría la tesis del ajuste de cuentas.