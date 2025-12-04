VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital - Chilevisión

Un hombre de nacionalidad haitiana recibió al menos cinco disparos la madrugada de este jueves, tras una discusión en el barrio Bellavista. El atacante, que se desplazaba en un scooter y llevaba una mochila de delivery, abrió fuego y luego escapó. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del ataque, mientras que Carabineros permanece en el lugar para investigar las causas del hecho. Por otra parte, el autor de los disparos aún no ha sido identificado, mientras que la víctima se mantiene en riesgo vital.