 VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
“Es falso”: Gobierno responde a Kast por dichos sobre cifras de femicidios en Chile Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal: Senapred ordena evacuación vía SAE Javier Olivares confirmó que votará por Kast tras consulta del PDG que se decantó por nulo o blanco en balotaje ¿Responsabilidad del conductor? Reportan accidentes por contenedores mal estibados Por conflicto migratorio: Gobierno activa plan de cooperación con Perú
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/12/2025 07:29

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

Un hombre de nacionalidad haitiana recibió al menos cinco disparos la madrugada de este jueves, tras una discusión en el barrio Bellavista. El atacante, que se desplazaba en un scooter y llevaba una mochila de delivery, abrió fuego y luego escapó. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del ataque, mientras que Carabineros permanece en el lugar para investigar las causas del hecho. Por otra parte, el autor de los disparos aún no ha sido identificado, mientras que la víctima se mantiene en riesgo vital.

Lo más visto

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

04/12/2025

Con mochila de delivery y huyó en scooter: Los crudos antecedentes del ataque en Barrio Bellavista

En el lugar se encontró evidencia balística correspondiente a los cinco disparos que percutó el autor. La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en riesgo vital.

04/12/2025

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

04/12/2025

VIDEO | Cámaras captan ataque en Bellavista: Acribillaron a hombre con 5 disparos y está en riesgo vital

La madrugada de este jueves, un ciudadano de nacionalidad haitiana recibió una ráfaga de disparos tras una discusión en el barrio Bellavista.

04/12/2025
Publicidad