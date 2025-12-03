 Revelan nuevos antecedentes de crimen de guardia de la Blondie: Así Carabineros detuvo al presunto asesino - Chilevisión
03/12/2025 19:35

Revelan nuevos antecedentes de crimen de guardia de la Blondie: Así Carabineros detuvo al presunto asesino

El detenido fue formalizado y quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, fijada en 120 días.

Impacto causó el homicidio de Hugo Arenas, conocido como "Hugo Dark", quien trabajaba como guardia en la discoteque Blondie en el centro de Santiago.

Todo ocurrió el pasado 23 de noviembre, cuando un sujeto robó dos botellas de alcohol desde la barra, por este motivo los guardias lo sacan del lugar.

En ese momento, el hombre intercambia un par de palabras con Arenas, a quien le propina cuatro puñaladas para terminar huyendo. 

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde tras ser atendido se le dio el alta. A pesar de esto, Arenas falleció en su domicilio.

Carabineros contó detención de presunto homicida

El capitán Nicolás Valenzuela del departamento del OS9 de Carabineros conversó con el programa Contigo En Directo y explicó cómo fue la detención del atacante.

"La víctima fue asistida por otros guardias y funcionarios municipales, que lo trasladan hasta la Posta Central, donde recibe tratamiento médico y es dado de alta. Debido a la gravedad de las lesiones, la persona fallece", afirmó.

Tras varias diligencias, tanto en Quinta Normal como en Santiago, el presunto autor fue encontrado por Carabineros en un cité del Barrio Yungay, donde además se encontraron prendas de vestir que coinciden con las que se aprecian durante el ataque a través de las cámaras de seguridad. 

Desde Carabineros también se informó que aún hay varias diligencias pendientes, donde una de esas es una investigación al recinto asistencial tras el alta médica que recibió la víctima antes de morir. 

