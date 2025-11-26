 Muerte sacude a la Blondie: Guardia fue apuñalado afuera de la disco y murió tras ser dado de alta - Chilevisión
26/11/2025 13:16

El trabajador de 65 años, conocido como "Hugo Dark", murió en su hogar después de ser apuñalado el pasado fin de semana.

Publicado por CHV Noticias

El centro de eventos capitalino Blondie informó el sensible fallecimiento de Héctor Segundo Arenas, quien trabajaba como guardia del local.

Según consignó The Clinic, el hecho se produjo la noche del sábado 22 de noviembre tras una pelea en la Alameda, afuera de la mítica discoteque santiaguina.

Conmoción por muerte de guardia de Blondie

Ariel Núñez, productor de Blondie, afirmó al citado medio que todo se originó cuando Arenas intentó defender a una persona en situación de calle que estaba siendo atacada por dos sujetos.

En ese contexto, recibió una puñalada en el tórax y otra en el brazo, siendo trasladado rápidamente a la ex Posta Central la madrugada del 23 de noviembre.

"Fue de inmediato llevado por nuestros compañeros a la asistencia pública donde lo atendieron rápidamente. Tanto así que nunca estuvo en peligro su vida", relató Núñez.

"Lo dieron de alta el domingo a las 4 de la tarde, fue trasladado a su hogar, pasó la noche junto a su señora su perrito y falleció en la madrugada en la mañana del día lunes”, agregó.

El productor del local afirmó que estamos muy consternados porque se va un compañero de trabajo, un amigo de casi 30 años".

Por ahora, están a la espera del informe del Servicio Médico Legal para conocer la causa de muerte del guardia.

De acuerdo a The Clinic, el suceso no fue denunciado a Carabineros ni hay registro en Fiscalía de un hombre apuñalado afuera de la Blondie.

