“No hay lealtad ni ética”: Esposo de Rosario Bravo lanzó ácido comentario tras conflicto con Daniel Fuenzalida - Chilevisión

Rosario Bravo respondió tajantemente a las palabras de su esposo, encendiendo aún más la polémica que vincula estas declaraciones al actuar de Daniel Fuenzalida en los últimos días.

El esposo de Rosario Bravo, Carlos Caorsi, causó revuelo este domingo tras publicar un polémico comentario en Instagram donde haría alusión al conflicto entre Daniel Fuenzalida y su esposa.

Esto, luego de que Daniel anunciara su renuncia a la RadioActiva, lo que generó que algunos usuarios exigieran en redes sociales que fuese Bravo quien se fuera de la estación.

¿Qué dijo el esposo de Rosario Bravo?

Aunque dicho conflicto ocurrió el pasado viernes, este domingo la influencer publicó un video promocionando una marca de bikinis, instancia donde Carlos aprovechó para escribir un polémico texto.

"Cuando se está vacío se busca culpar a los demás y victimizarse. Donde hay intereses comerciales no hay lealtad ni ética. Pero finalmente todos nos sometemos a la verdad y a la conciencia propia", señaló Caorsi.

En esa misma línea, agregó: "Tu convicción de verdad es tu fuerza, somos muchos más, los que te queremos y apoyamos. Tu vida está llena de amor y nosotros estamos apoyándote, no necesitamos defendernos de las mentiras: El amor es más fuerte".

Por su parte, Bravo contestó: "Nuestro silencio habla más que tanta mentira. Te amo".

Finalmente, es importante destacar que el animador causó revuelo tras anunciar el fin de sus labores en RadioActiva, puesto que dio "me gusta" a varios comentarios en contra de Rosario Bravo, dando a entender que existiría un ambiente incómodo al trabajar en el mismo lugar que la influencer.