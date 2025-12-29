 “No hay lealtad ni ética”: Esposo de Rosario Bravo lanzó ácido comentario tras conflicto con Daniel Fuenzalida - Chilevisión
Minuto a minuto
Comandante de Bomberos de Litueche murió en medio de combate a incendio forestal Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años Trabajadores del Mall Plaza Norte acusan agresiones de guardias durante evacuación Kaiser por posible apoyo de J.A. Kast a postulación de Bachelet a la ONU: "Su candidatura no representa a todo Chile"
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/12/2025 13:03

“No hay lealtad ni ética”: Esposo de Rosario Bravo lanzó ácido comentario tras conflicto con Daniel Fuenzalida

Rosario Bravo respondió tajantemente a las palabras de su esposo, encendiendo aún más la polémica que vincula estas declaraciones al actuar de Daniel Fuenzalida en los últimos días.

Publicado por CHV Noticias

El esposo de Rosario Bravo, Carlos Caorsi, causó revuelo este domingo tras publicar un polémico comentario en Instagram donde haría alusión al conflicto entre Daniel Fuenzalida y su esposa.

Esto, luego de que Daniel anunciara su renuncia a la RadioActiva, lo que generó que algunos usuarios exigieran en redes sociales que fuese Bravo quien se fuera de la estación.

¿Qué dijo el esposo de Rosario Bravo?

Aunque dicho conflicto ocurrió el pasado viernes, este domingo la influencer publicó un video promocionando una marca de bikinis, instancia donde Carlos aprovechó para escribir un polémico texto.

"Cuando se está vacío se busca culpar a los demás y victimizarse. Donde hay intereses comerciales no hay lealtad ni ética. Pero finalmente todos nos sometemos a la verdad y a la conciencia propia", señaló Caorsi.

En esa misma línea, agregó: "Tu convicción de verdad es tu fuerza, somos muchos más, los que te queremos y apoyamos. Tu vida está llena de amor y nosotros estamos apoyándote, no necesitamos defendernos de las mentiras: El amor es más fuerte".

Por su parte, Bravo contestó: "Nuestro silencio habla más que tanta mentira. Te amo".

Finalmente, es importante destacar que el animador causó revuelo tras anunciar el fin de sus labores en RadioActiva, puesto que dio "me gusta" a varios comentarios en contra de Rosario Bravo, dando a entender que existiría un ambiente incómodo al trabajar en el mismo lugar que la influencer.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Lo último

Lo más visto

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

29/12/2025

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

29/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

29/12/2025

Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú

El funcionario de Investigaciones se encontraba llegando a su casa de su turno laboral cuando fue interceptado por estas tres personas.

29/12/2025