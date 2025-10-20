“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida - Chilevisión

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

Carlos Caorsi, esposo de Rosario Bravo, alzó la voz por primera vez respecto de la polémica que envuelve a la enfermera y a Daniel Fuenzalida por el pago de las ganancias del pago "¿Dónde están los h...?".

Caorsi aseguró que a Rosario se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como la familia que han construido juntos se mantienen "firmes" al lado de ella.

¿Qué dijo el esposo de Rosario Bravo?

A través de su cuenta de Instagram, Caorsi señaló: "Te he admirado siempre por defender quién eres, no dejes que nunca más te tiren al suelo, te hagan sentir que no vales y te falten el respeto".

En esa misma línea, agregó: "Yo he vivido esto contigo y eres muy valiente. Estás en tu mejor momento y nosotros siempre firmes al lado tuyo, testigos de todo lo que tuviste que pasar. Te amo".

Las declaraciones del médico cardiólogo se dan tras una entrevista que Bravo concedió a LUN donde habla de su reinvención tras el quiebre de su amistad con Daniel Fuenzalida: "Mi sustento está en mi forma de ser, independientemente de a quién se tiene al lado", expresó.

"El podcast fue muy importante, pero cuando se acabó no se me acabó la vida porque siempre estuve activa en paralelo con mis cosas. La decisión de terminar con el "¿Cómo están los h...?", fue mía. Nunca tuve miedo o dije: "Después de esto me voy a quedar sin nada", concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: