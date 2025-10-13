¡No aguantó más! Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo - Chilevisión

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

Durante la madrugada de este lunes, Daniel Fuenzalida publicó un video en el que abordó la polémica con Rosario Bravo por el pago de las respectivas ganancias del podcast que tenían en conjunto "¿Cómo están los w...?".

En el registro, el animador expuso cifras exactas sobre las deudas que mantiene con Rosario, explicó cómo se pagan y también hizo un mea culpa respecto de la inscripción de dominios web.

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida?

A través de un video en Youtube de casi 20 minutos de duración, Daniel Fuenzalida señaló: "Tengo las manos limpias como siempre las he tenido".

En la misma línea, el animador sostuvo que la marca fue traspasada en su totalidad a Rosario Bravo y indicó que las cuadraturas de dinero toman tiempo.

En ese sentido, Fuenzalida indicó que el proceso para calcular el dinero pendiente comenzó el 1 de agosto: "Se me han dicho muchas cosas, que debo plata, que soy chanta, que soy un estafador y me he tenido que aguantar todo lo que han dicho".

Al respecto, entregó los supuestos detalles de las ganancias totales del podcast:

Auspicio: $215.725.500.

Visualizaciones en Youtube: $33.513.100, lo que da un monto total de $249.238.600.

Siempre según Daniel, las ganancias se dividían en partes iguales y que mientras el podcast estaba al aire a Rosario se le transfirió $54.433.184, sumado a ello también se pagó su parte correspondiente por las visualizaciones de Youtube.

Así, quedaba pendiente el pago de $53.429.566: "El día viernes emitimos un vale vista que está en una notaría (...) para ponerle punto final al asunto. Esa es nuestra cuadratura".

El animador agregó: "Doy por cerrado la peor pesadilla que he vivido en los medios de comunicación" e hizo un mea culpa donde pidió disculpas por la inscripción de dominios, tanto para Rosario como para Sergio Rojas.

"Reconozco que mi error fue lo de la marca (...) También fue una pendejada, pido disculpas, en un minuto de rabia cuando me apropie del dominio del "Que Te Lo Digo", admitió Daniel.

Finalmente, Fuenzalida concluyó entre lágrimas: "Me voy así, con las manos límpias, con las manos en alto, sin haber ensuciado a nadie, sin haberse aprovechado de nadie. Estas son mis manos, que son las manos de puro trabajo, jamás he querido intencionar otra cosa".