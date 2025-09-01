“Llegaba llorando”: Rosario Bravo acusó deuda de $65 millones por parte de Daniel Fuenzalida - Chilevisión

Además, Bravo comentó que le pidió al animador la carpeta tributaria para que su abogado pudiese revisarlas, pero se habría negado tajantemente.

Este domingo, Rosario Bravo habló en extenso con Primer Plano y reveló que Daniel Fuenzalida le adeuda $65 millones de pesos, correspondientes a contratos con auspiciadores en el podcast "¿Cómo están los hue...?".

El monto es 15 millones superior a lo que se había expuesto inicialmente; sin embargo, el animador aseguró: "No es una deuda, es una cuadratura de plata", lo que enfureció a la enfermera.

¿Qué dijo Rosario Bravo?

"65 millones no son una cuadratura", expresó Rosario, quien además agregó: "No pensé que era tanto, otra desilusión más. Es plata que yo me gané, es plata que yo trabajé, es plata que me corresponde, pero fuera de eso me da pena que haya sido así como la traición de esta amistad".

En esa misma línea, Bravo explicó: "Me mando un excel con un monto, que primero eran 50 millones. Faltaban cosas (...) subió a 65, por ahí... millones".

"El abogado dice que no puede hacer una cuadratura en torno a un excel, que él necesita la carpeta tributaria y su gente respondió que no, no iban a mandar la carpeta tributaria", expuso Rosario.

El podcast contaba con tres auspiciadores de cadenas grandes y mensualmente había otros patrocinadores rotando, sumando así de 5 a 7 marcas que generaban ganancias de aproximadamente $15 millones mensuales, lo que se dividiría en partes iguales.

"Si él no me está pagando debe ser porque hay facturas que se demoran en pagar, pero ese monto es más que solo facturas ¿Cachai? No sé, yo de verdad le creí que se le había olvidado, que se le pasó lo del nombre", señaló Rosario.

La enfermera también confesó: "En los últimos capítulos del podcast yo llegaba llorando a mi casa, para mí ha sido una época superdifícil estos últimos meses, fuera que se haya hecho público y todo, a mí me duele mucho esta amistad que yo sentía tan verdadera".

"Lo del nombre fue una cosa que yo en su minuto se lo perdoné y todo, pero después que salgan todas estas cosas, es como si todo hubiera sido mentira y eso a mí me duele mucho", concluyó la enfermera.

