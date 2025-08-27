 “Súper inmadura la…”: Rosario Bravo reaccionó a drástica decisión de Daniel Fuenzalida - Chilevisión
27/08/2025 20:06

“Súper inmadura la…”: Rosario Bravo reaccionó a drástica decisión de Daniel Fuenzalida

La influencer se refirió a la decisión del animador de cubrir por completo el tatuaje con el nombre del exitoso podcast que ambos compartían.

Publicado por CHV Noticias

Han pasado varias semanas desde el polémico fin de la amistad de Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida y, en un último episodio, el animador decidió borrarse el tatuaje que compartían.

El comunicador decidió cubrirse con técnica black out el nombre del exitoso podcast 'Cómo están los weones' que ambos compartían, decisión que no dejó indiferente a la influencer.

En ese contexto, Bravo conversó con Página 7 y aseguró que "yo mantengo mi opinión de no borrarlo, porque encuentro súper inmadura la decisión de borrármelo porque él lo hizo. Yo no funciono así".

La respuesta de Rosario Bravo

Pese a la decisión de su ex socio, la enfermera aseguró que ella no desea borrarse el tatuaje: “La verdad es que no, porque es la frase con la que yo nací en TikTok y estoy súper orgullosa de ella. Fuera de la situación que pasó con el pódcast, yo no borraría esa frase ni ningún momento de mi vida”, explicó.

En cuanto a la decisión de Fuenzalida, aclaró que “si él se la quiso borrar es cosa de él, está bien, si es que le molesta tenerlo es cosa de él".

Sin embargo, advirtió que "esta situación no se borra por un tatuaje borrado".

