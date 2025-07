¿Se lo borrará? Rosario Bravo reveló qué hará con el tatuaje que se hizo con Daniel Fuenzalida - Chilevisión

La enfermera se refirió al simbólico tatuaje que comparte con su excompañero de podcast. "Es la frase que a mí me vio nacer en TikTok", indicó.

Rosario Bravo reveló qué ocurrirá con el tatuaje que se hizo junto a Daniel Fuenzalida, luego de la polémica por la inscripción del nombre de su popular podcast.

A mediados de julio, se dio a conocer la molestia de Bravo después que su excompañero inscribiera la marca "¿Cómo están los weones?" ante la INAPI.

Luego de varios cruces, la enfermera puso paños fríos a esta controversia y aseguró que "lo que pasó hace dos semanas es lo que más me complicaba, pero ya pasó y todo bien".

"Todo lo que había que resolver ya está resuelto", explicó en entrevista con Página 7. Además, detalló que ahora está enfocada en sus propios proyectos y "ofertas de otras cosas que estamos viendo".

Rosario Bravo y el tatuaje con Daniel Fuenzalida

La influencer también se refirió al tatuaje que se grabó en su antebrazo con la frase "¿Cómo están los weones?", que también lo tiene Fuenzalida.

"Orgullosa lo tengo aquí, porque fue una muy linda etapa de mi vida. Es la frase que a mí me vio nacer en TikTok y lo llevo con mucho orgullo. Nos ganamos muchos premios, fue una etapa preciosa", expresó.

En ese sentido, la locutora indicó que mantendrá el tatuaje y continuará "mostrándolo igual que siempre".

Por otra parte, consideró que "fue muy fuerte que algo que yo mandé en privado se haya expuesto así. Ver periodistas afuera de mi casa... fue una situación muy compleja que ojalá no se vuelva a repetir".

Pese a todo, Rosario recalcó que no tiene "ningún rencor ni nada" con el animador y que "ya está resuelto, él hizo lo que tenía que hacer. Yo también preocupada porque él esté bien".

"La exposición me complicó mucho. Me complicó ver a periodistas fuera de mi casa tanto tiempo, que me llame tanta gente", agregó.