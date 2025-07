“Un golpe doloroso”: Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo ponen fin a su podcast entre acusaciones - Chilevisión

Daniel Fuenzalida se defendió tras la supuesta "traición" a su compañera de podcast. "Nos merecemos un descanso como dupla", reconoció.

Un nuevo quiebre de amistad impacta al mundo del espectáculo. Se trata de Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo, quienes pusieron fin a su exitoso podcast "¿Cómo están los weones?" en medio de fuertes acusaciones de supuesta traición.

Según detalló Luis Sandoval, periodista del programa Que te lo digo, el "quiebre total" en la dupla digital se produjo por la inscripción del nombre del proyecto ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) por parte de Fuenzalida, lo que habría generado la presunta molestia de Rosario.

La versión de Rosario Bravo tras quiebre con Daniel Fuenzalida

En el espacio de farándula, Sandoval leyó un mensaje que habría enviado Rosario Bravo a Daniel Fuenzalida tras enterarse del registro de la marca sin su autorización.

"Por tranquilidad de mi familia, entregué un departamento para trabajar más cómodos y seguros. Me ocupé de que hubiera comida, de mantener el espacio limpio y sin querer asumí un lugar de sostén constante. Lo hice con amor, porque creía profundamente en el proyecto", se lee en el mensaje expuestor por Sanadoval, que hasta ahora no ha sido ratificado por ninguna de las partes involucradas.

Luego, la comunicadora habría afirmado: "Aún así, muchas veces me sentí que no me veías como una igual y, a pesar de eso, me quedé ahí hasta que en enero supe de la inscripción de la marca únicamente a tu favor. Para ti fue un trámite, para mí un golpe muy doloroso".

"Lo conversamos, traté de entenderlo y lo perdoné con la esperanza de que a partir de ahí trabajáramos como verdaderos socios, imaginé que por fin podíamos construir desde la equidad", agregó.

La respuesta de Daniel Fuenzalida

Luis Sandoval tomó contacto en vivo con Fuenzalida, quien le envió un audio vía WhatsApp entregando su versión de los hechos.

“Yo siempre he inscrito marcas de todos los proyectos en que estoy y ustedes bien lo saben. Yo también inscribí la marca del ‘Me Late’ y eso nos pudo salvar un rato y todo”, partió señalando.

En el caso del podcast, el animador de televisión sostuvo que "todos los proyectos que hago los mando a inscribir con un abogado y después eso pasa a un trámite, y a mí se me había ido (avisarle a Rosario)".

“Jamás he tenido la intención ni las ganas de hacer algo con ese nombre, siempre que ese nombre iba a ser usado, iba a ser con Rosario Bravo. Esos nombres se transfieren, yo no tengo ningún problema en transferirlo. Solamente yo me resguardé de que una persona distinta a nosotros pudiera usar ese nombre. Esa es la verdad de esto”, aseguró.

No obstante, el locutor radial aclaró que su distanciamiento con Rosario se debió a "un desgaste" como dupla: “Yo creo que llevamos 80 capítulos, hay que hacer un pare, hay que renovarse, quizás puede venir una segunda temporada, nadie lo sabe. Le tengo un cariño tremendo a la Rosario Bravo".

"Nos merecemos un descanso como dupla, fue muy intenso, nos ganamos todos los premios. Estoy muy agradecido de ella, fue una linda sociedad y una linda amistad. Me quiero quedar con ese recuerdo”, cerró el comunicador.