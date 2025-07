El segundo y desconocido motivo del distanciamiento entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo - Chilevisión

Aunque Daniel Fuenzalida y Valentina Cavassa mantienen una buena relación como pareja, Rosario Bravo confesó que lamenta haberlos presentado.

“Él muchas veces ha dejado entrever como que yo le espanto pololas. De eso me arrepiento, que me quedé callada con muchas cosas que él decía y no eran así y no estaba de acuerdo”, aseguró en Primer Plano.

Más adelante, hizo una reflexión al respecto: “Pensé, en qué minuto le presenté a una amiga, porque eso abrió una puerta en la que quedaba al medio de una situación en la que no quería estar, escuchando cosas de ambos lados, que no tenía por qué haber sido parte. Eso fue un error”, cerró.