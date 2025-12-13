 Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión
13/12/2025 19:19

Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 17:50 horas en la comuna de Santiago

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Sector sin agua. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 13 de diciembre a las 23:50 horas.
  • Área afectada:

