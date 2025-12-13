 Emiten aviso por temperaturas extremas en regiones del país: Estas serán las ciudades afectadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Instituto Nacional: Municipio de Santiago se querelló contra docentes en investigación por disturbios Ley de Seguridad Municipal: Cuestionan demora en reglamento clave para su implementación Elección 2025 | 36 mil personas se han excusado para no votar: Carabineros explica cómo terminar el trámite Elección Presidencial 2025: Segunda vuelta ya inició en Nueva Zelanda y Australia Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 19:44

Emiten aviso por temperaturas extremas en regiones del país: Estas serán las ciudades afectadas

De acuerdo a MeteoChile, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en más de cinco regiones del país.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en una región del norte del país para los próximos días.

Se trata particularmente de la Región de Atacama, que durante el día lunes 15 de diciembre podría tener hasta 33°

De acuerdo al organismo, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en dicha zona del país.

Mismo fenómeno que ocasionará altas temperaturas en otras cuatro regiones del país durante la misma jornada: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Alerta por altas temperaturas en el norte de Chile

Según lo informado por MeteoChile, las altas temperaturas se podrán sentir en las ciudades de Vallenar y Copiapó

Región de Atacama

  • Litoral: entre 27° y 30°.
  • Cordillera Costa y sectores del valle: entre 30° y 32°.
  • Pampa: entre 31° y 33°.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero

Con 21 locales abiertos en menos de un año, la rápida expansión del popular restobar en Santiago ha generado cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios se preguntan cómo se financia su crecimiento y si existe o no lavado de dinero detrás del negocio.

13/12/2025

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025