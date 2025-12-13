Emiten aviso por temperaturas extremas en regiones del país: Estas serán las ciudades afectadas - Chilevisión

De acuerdo a MeteoChile, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en más de cinco regiones del país.

Durante la tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en una región del norte del país para los próximos días.

Se trata particularmente de la Región de Atacama, que durante el día lunes 15 de diciembre podría tener hasta 33°.

De acuerdo al organismo, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en dicha zona del país.

Mismo fenómeno que ocasionará altas temperaturas en otras cuatro regiones del país durante la misma jornada: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Alerta por altas temperaturas en el norte de Chile

Según lo informado por MeteoChile, las altas temperaturas se podrán sentir en las ciudades de Vallenar y Copiapó.

