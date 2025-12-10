Emiten alerta por tormentas eléctricas en gran parte de la zona centro-sur: Revisa las regiones afectadas - Chilevisión

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

En medio de un diciembre que ha sorprendido por sus días templados, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico que advierte la probabilidad de tormentas eléctricas por al menos tres días en gran parte de la zona centro-sur.

Según detalló el organismo en su sitio oficial, la condición sinóptica contempla la inestabilidad atmosférica, mientras que la duración de las tormentas será desde el martes 9 hasta mañana jueves 11 de diciembre.

Las 10 regiones con aviso de tormenta eléctrica

El fenómeno afectará a gran parte del país. Revisa a continuación las regiones que podrían tener tormentas.

Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera) Región de O’Higgins (Precordillera, Cordillera) Región del Maule (Valle, Precordillera, Cordillera) Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera) Región de Los Ríos (Precordillera, Cordillera) Región de Los Lagos (Cordillera)



#Aviso A471-6/2025 (actualización): [09/dic 17:11] Probables Tormentas Eléctricas en zonas desde la región de Coquimbo a la región de Los Lagos https://t.co/IfxOQfUDt8 pic.twitter.com/aYT4bBGTrS — MeteoChile (@meteochile_dmc) December 9, 2025

Tras la tormenta eléctrica del martes en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En Ñuble y Biobío, se espera que dicha inestabilidad dure hasta hoy miércoles 10 de diciembre.

En el caso de El Maule, O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo, las tormentas eléctricas se presentarán mañana jueves 11 de diciembre, según informó la DMC.