 Impacto en La Unión: Condenan a profesor de taekwondo por violación y abuso sexual a alumno - Chilevisión
10/12/2025 13:54

Impacto en La Unión: Condenan a profesor de taekwondo por violación y abuso sexual a alumno

Según detalló el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando la víctima de 14 años asistió a clases impartidas por el hombre condenado.

Foto referencial

Un impactante caso ha remecido a toda una comunidad en La Unión, en la región de Los Ríos. Este martes, un profesor de taekwondo fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales contra un alumno.

Según detalló el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando la víctima de 14 años comenzó a asistir a clases impartidas por el acusado de 42 años.

Caso de violación y abuso sexual que impacta a La Unión

A través de un comunicado, la Fiscalía de los Ríos detalló el modus operandi del profesor condenado.

"Aprovechándose de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, el acusado se acercó mucho a la familia, ganándose la confianza de los cuidadores del niño", especificaron.

"Esto provocó que, en definitiva, este joven se viera envuelto en una situación que no alcanzaba a comprender. Es allí cuando el profesor comenzó con hostigamientos, amenazas y hasta golpes para continuar perpetrando los delitos en contra del joven", agregó.

Ante la gravedad de estos hechos, el Tribunal Oral en lo Penal acreditó los delitos imputados y sentenció al hombre a la pena de 15 años de prisión efectiva, que serán cumplidos en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Además, se determinó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad.

