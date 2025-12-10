 Con puños y en público: Aseguran que Disley Ramos fue brutalmente agredida en fiesta nocturna - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 16:42

Con puños y en público: Aseguran que Disley Ramos fue brutalmente agredida en fiesta nocturna

Ramos fue agredida por Andi de la Barra, actual pareja de Tomás Trucco, quien reaccionó de manera violenta por unos reclamos de la exchica reality.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, se informó que Disley Ramos habría sido víctima de una brutal agresión al interior de una reconocida fiesta nocturna en Santiago.

La agresión habría sido protagonizada por Andi de la Barra, maquilladora e influencer que es la actual pareja del exnovio de Disley Ramos, Tomás Trucco.

¿Qué pasó con Disley Ramos?

Según indicó el portal Maldita Farándula en Instagram, los hechos habrían ocurrido durante la noche del lunes en una fiesta electrónica:Disley no estaba con pareja, sino disfrutando la noche junto a un grupo de amigos y amigas”.

En ese contexto, la modelo se habría encontrado con su expareja, Tomás Trucco, quien se encontraba con Andi de la Barra: Disley habría ido a encarar a su ex por supuestamente estar 'joteándola' a distancia (sic)”.

En ese momento “de La Barra habría intervenido de manera violenta. Testigos insisten en que la mujer habría golpeado con puños a Disley Ramos en medio del público”, señalaron.

En esa misma línea, aseguraron que la maquilladora fue expulsada del recinto por personal de seguridad, mientras que Ramos habría quedado en shock y la situación habría quedado grabada por distintos asistentes.

Finalmente, revelaron: “Hablamos con Andi de la Barra y le dimos el espacio para hablar sobre lo ocurrido o desmentirnos, pero dijo que no se iba a referir al tema”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025