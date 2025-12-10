Con puños y en público: Aseguran que Disley Ramos fue brutalmente agredida en fiesta nocturna - Chilevisión

Ramos fue agredida por Andi de la Barra, actual pareja de Tomás Trucco, quien reaccionó de manera violenta por unos reclamos de la exchica reality.

Este martes, se informó que Disley Ramos habría sido víctima de una brutal agresión al interior de una reconocida fiesta nocturna en Santiago.

La agresión habría sido protagonizada por Andi de la Barra, maquilladora e influencer que es la actual pareja del exnovio de Disley Ramos, Tomás Trucco.

¿Qué pasó con Disley Ramos?

Según indicó el portal Maldita Farándula en Instagram, los hechos habrían ocurrido durante la noche del lunes en una fiesta electrónica: “Disley no estaba con pareja, sino disfrutando la noche junto a un grupo de amigos y amigas”.

En ese contexto, la modelo se habría encontrado con su expareja, Tomás Trucco, quien se encontraba con Andi de la Barra: “Disley habría ido a encarar a su ex por supuestamente estar 'joteándola' a distancia (sic)”.

En ese momento “de La Barra habría intervenido de manera violenta. Testigos insisten en que la mujer habría golpeado con puños a Disley Ramos en medio del público”, señalaron.

En esa misma línea, aseguraron que la maquilladora fue expulsada del recinto por personal de seguridad, mientras que Ramos habría quedado en shock y la situación habría quedado grabada por distintos asistentes.



Finalmente, revelaron: “Hablamos con Andi de la Barra y le dimos el espacio para hablar sobre lo ocurrido o desmentirnos, pero dijo que no se iba a referir al tema”.