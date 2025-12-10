Elección Presidencial 2025: Así funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre - Chilevisión

Este domingo se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile, lo que trae disposiciones legales y modificaciones en el funcionamiento del comercio, donde también debe respetarse el derecho a voto de los trabajadores.

Este domingo 14 de diciembre se realizará en Chile la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, lo que trae modificaciones en el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Se trata de un feriado legal obligatorio que impide el funcionamiento de centros comerciales y strip centers durante el domingo 14; sin embargo, a los trabajadores de otro tipo de establecimientos se les debe entregar las garantías legales para ejercer su voto.

¿Cómo funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre?

La diferencia entre un feriado legal obligatorio y un feriado irrenunciable es que en este último caso solo pueden funcionar los locales comerciales que son administrados por su propio dueño.

En tanto, durante un feriado legal obligatorio solo existe prohibición de funcionamiento para cualquier establecimiento gestionado bajo la misma razón social o personalidad jurídica como es el caso de los centros comerciales, strip centers o galerías.

Es por ello que durante la segunda vuelta presidencial estarán funcionando los supermercados, grandes tiendas y locales independientes, pero ellos deben entregar a sus trabajadores un permiso legal de tres horas para ir a votar, sin que se descuente de su sueldo.

Derechos de los trabajadores y sanciones por incumplimiento

Los comercios o recintos habilitados para abrir el 14 de diciembre, deberán cumplir ciertas obligaciones para que el personal pueda ejercer su derecho a voto.

Para quienes trabajan ese día: