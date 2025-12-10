 Elección Presidencial 2025: Así funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino” Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada Familia de concejala extraviada no cree en tesis de Fiscalía: “Esto fue una desaparición forzada” Cámara anula votación de comisión de AC contra Simpertegue y se realizará mañana Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/12/2025 19:00

Elección Presidencial 2025: Así funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre

Este domingo se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile, lo que trae disposiciones legales y modificaciones en el funcionamiento del comercio, donde también debe respetarse el derecho a voto de los trabajadores.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se realizará en Chile la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, lo que trae modificaciones en el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Se trata de un feriado legal obligatorio que impide el funcionamiento de centros comerciales y strip centers durante el domingo 14; sin embargo, a los trabajadores de otro tipo de establecimientos se les debe entregar las garantías legales para ejercer su voto.

¿Cómo funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre?

La diferencia entre un feriado legal obligatorio y un feriado irrenunciable es que en este último caso solo pueden funcionar los locales comerciales que son administrados por su propio dueño.

En tanto, durante un feriado legal obligatorio solo existe prohibición de funcionamiento para cualquier establecimiento gestionado bajo la misma razón social o personalidad jurídica como es el caso de los centros comerciales, strip centers o galerías.

Es por ello que durante la segunda vuelta presidencial estarán funcionando los supermercados, grandes tiendas y locales independientes, pero ellos deben entregar a sus trabajadores un permiso legal de tres horas para ir a votar, sin que se descuente de su sueldo.

Derechos de los trabajadores y sanciones por incumplimiento

Los comercios o recintos habilitados para abrir el 14 de diciembre, deberán cumplir ciertas obligaciones para que el personal pueda ejercer su derecho a voto.

Para quienes trabajan ese día:

  • Los locales que deben estar cerrados por ley no podrán operar, y sus trabajadores tienen derecho al descanso por feriado legal.

  • Si deben trabajar (por ejemplo, en turnos especializados o en locales que sí están autorizados), los trabajadores tienen derecho a al menos tres horas continuas para acudir a votar, sin descuento ni menoscabo de su salario.

  • Las sanciones por incumplimiento para empleadores pueden ir desde 3 UTM hasta 60 UTM, según el tamaño de la empresa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

10/12/2025

Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 de segunda vuelta en Chilevisión

El periodista Daniel Matamala; Pablo Beytía, CEO de Monitor Social; y el académico Cristóbal Bellolio analizaron en Chilevisión el desempeño de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

10/12/2025

Ignacia Antonia y AK4:20 revelaron nombre de su hija con gigantesco tatuaje: Desató reacciones en redes

La influencer y el artista urbano están a pocos días de convertirse en padres por primera vez y realizaron un emotivo anuncio, inmortalizando el momento con tatuaje en la espalda del cantante.

10/12/2025

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

09/12/2025