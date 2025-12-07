 Quedan pocos días: Revisa si deberás ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial - Chilevisión
07/12/2025 10:41

Quedan pocos días: Revisa si deberás ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial y todas las personas designadas como vocales de mesa en la nómina deberán cumplir con esta obligación. A continuación, te contamos cómo revisar si saliste seleccionado.

Publicado por Gabriela Valdés

A una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, ya se conoce la lista definitiva de ciudadanos que deberán cumplir la labor de vocales de mesa durante los comicios. 

Quienes hayan sido designados como vocales de mesa y no se presenten a cumplir su función serán citados por el Juzgado de Policía Local, instancia en la que podrán entregar sus excusas y justificar su ausencia.

Si la persona no cumple con los requisitos para excusarse, se expone a una multa que va desde 2 hasta 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a un monto aproximado entre $138.530 y $554.120.

¿Cómo saber si fui escogido como vocal de mesa?

Para revisar si fuiste seleccionado como vocal de mesa en las Elecciones 2025, debes realizar los siguientes pasos: 

  • Ingresa al sitio web oficial del Servicio Electoral (Servel).
  • Haz click en "Consulta de datos electorales".
  • Ingresa tu RUT sin puntos y con dígito verificador.
  • Valida que eres humano a través del Captcha.
  • Haz click en "Consultar".

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación y serás redirigido al sitio web del Servel: 

