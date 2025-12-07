Quedan pocos días: Revisa si deberás ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial - Chilevisión

Quienes hayan sido designados como vocales de mesa y no se presenten a cumplir su función serán citados por el Juzgado de Policía Local, instancia en la que podrán entregar sus excusas y justificar su ausencia.

Si la persona no cumple con los requisitos para excusarse, se expone a una multa que va desde 2 hasta 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a un monto aproximado entre $138.530 y $554.120.