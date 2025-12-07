 “Cero creatividad”: Naya Fácil arremete contra Municipalidad de Cerro Navia por uso de su imagen - Chilevisión
07/12/2025 12:49

“Cero creatividad”: Naya Fácil arremete contra Municipalidad de Cerro Navia por uso de su imagen

La influencer acusó a la Municipalidad de Cerro Navidad de utilizar una ilustración basada en una de sus fotos para una campaña preventiva sobre pirotecnia.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil emplazó a la Municipalidad de Cerro Navia a través de sus redes sociales, esto luego de que, según aseguró la influencer, utilizaran su imagen sin su permiso.

El municipio difundió un afiche destinado a concientizar sobre la prohibición del uso de fuegos artificiales. En el diseño aparecía una versión animada de la fotografía que Naya había compartido por su cumpleaños.

El afiche estaba acompañado por la descripción: "No se la hagas facilín a quienes amenazan tu seguridad con pirotecnia: ¡Denuncia!", haciendo alusión a la creadora de contenido.

Aunque la campaña tenía un fin preventivo, la influencer manifestó su molestia al descubrir que su imagen había sido utilizada sin autorización.

Por lo que acto seguido, Naya publicó su reclamo, señalando: "Así con los de la Municipalidad de Cerro Navia, cero creatividad propia, se andan afirmando de mí".

Mira las fotos a continuación:

