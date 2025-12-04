 “Nadie te quiere...”: Naya Fácil expuso a hombre que la trató en duros términos por polémico cumpleaños - Chilevisión
04/12/2025 16:07

“Nadie te quiere...”: Naya Fácil expuso a hombre que la trató en duros términos por polémico cumpleaños

El individuo discriminó a la influencer quien reaccionó a los ataques del él.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Naya Fácil expuso a un internauta en redes sociales que la criticó en duros términos por haber llorado tras la cancelación del yate que arrendó para su cumpleaños.

El hombre aseguró que Naya no tenía "clase", argumentando que era esa la razón de la cancelación y la influencer expuso un curioso hecho sobre el hombre.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de un video en TikTok, esta persona señaló: "Naya nadie te quiere en el Club de Yates de Algarrobo. Nadie quiere exponer su yate y que lo muestres. Entiende que eso es para ir a descansar, la gente que tiene plata y clase y usted solo tiene plata".

En esa misma línea, comentó: "Dese cuenta, señorita ¿Cómo va a andar llorando por las redes sociales? ¡Qué patético, ya! (...) Basta de hacer tanto show siempre. Me aburre ¿Cómo nadie le dice nada? (...) No te quieren arrendar porque no te quieren ¿Entiendes eso?".

Al respecto, Naya le respondió en su cuenta de Instagram: "¡Ridículo! y pensar que me perseguiste por una foto en el aeropuerto. Y sí, me lo arrendaron igual porque todo se soluciona con plata", cerró.

Revisa la publicación en Instagram:

