“¡¿Pero cómo?!”: Naya Fácil transfirió millonaria suma por error y causó revuelo en redes sociales - Chilevisión

La influencer admitió que hizo el trámite apenas despertó, lo que influyó en su concentración y luego comentó que su hermana estaba intentando solucionar el problema.

Naya Fácil causó impacto entre sus seguidores en sus redes sociales, tras revelar que envió por error una millonaria suma de dinero a otra persona.

La influencer estaba recién despertando cuando ocurrieron los hechos, por lo que también hizo una reflexión sobre los hábitos de sueño y cómo el descanso influye en este tipo de errores.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

"Estoy tan dormida que estoy transfiriendo unas platas y transferí 13 palos a otra cuenta", explicó Naya, quien mostró la captura de pantalla de la transferencia, cuyo monto asciende a $13.780.000 pesos.

En esa misma línea, agregó: "Estoy como pava, por eso no me gusta dormirme de madrugada, siento que no ando despierta del todo y por eso el famoso matcha me ayuda a concentrarme y a despertar, pero todavía no hace su efecto y estoy como dormida ¡¿Pero cómo?!".

Naya aseguró que conocía la persona a quien transfirió: "Afortunadamente, conozco a la persona que le transferimos trece palos ¡Ay, Naya, tan pava! (...) Ahora mi hermana ahí está solucionándolo, si mi hermana es la que soluciona mis c...", sentenció.

"La media c... chiquillos, no, si dormir de madrugada hace pésimo en todos los sentidos, de piel, de mente, de cansancio, todo mal, de verdad", reflexionó finalmente la influencer, quien admitió que ha vivido días donde ha sentido mucha ansiedad, lo que pudo influir en su error.

