 “Me ayudó demasiado”: Naya Fácil estalló en llanto tras documental de Colo-Colo y causó revuelo - Chilevisión
Minuto a minuto
CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/11/2025 12:40

“Me ayudó demasiado”: Naya Fácil estalló en llanto tras documental de Colo-Colo y causó revuelo

"Era como la típica chica que veía y decía '¡Uy, no! ¿Cómo a veces lloran por una pelota?' Pero es más que eso", aseguró la influencer, quien se declaró hincha de Colo Colo y posó con la polera del equipo.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil causó revuelo en redes sociales este domingo, tras estallar en llanto al ver el documental "Eterno", que habla sobre la historia de Colo-Colo.

La influencer aseguró que antes no entendía el fanatismo por el fútbol, ni tampoco por un equipo en específico, pero ahora se declaró oficialmente hincha de Colo-Colo.

"Me ayudó demasiado"

"Está buenísima la película de Colo Colo, muy buena. Estoy llorando, chiquillos. Está hermosa la película, o sea es un documental es muy lindo, de verdad que está hermoso, ahora me siento más colocolina que nunca", detalló Naya en su cuenta de Instagram.

La influencer no pudo contener las lágrimas y luego expresó: "No le tenía tanta fe, pero me sorprendió caleta, nos dio historia más que nada y ahora entiendo el amor de la hinchada, entiendo el sentimiento que hay".

Además de dejar en claro su opinión sobre la pieza audiovisual, Naya hizo constantemente el gesto con la mano propio de los hinchas de Colo Colo y luego sentenció: "De verdad que me ayudó demasiado venir a ver este documental, entendí todo el amor y la pasión que tienen por el fútbol o el equipo en este caso".

"Entendí todo, cuando tú sientes ese sentimiento de hincha, de verdad que hay toda una historia detrás, me encantó. 100 años de Colo-Colo, por eso tienen esta película", agregó.

Finalmente, la influencer se tomó una fotografía con la camiseta del equipo y concluyó: "Cambió totalmente la perspectiva de cómo veía el futbol, a eso voy, porque no sé, era como la típica chica que veía y decía '¡Uy, no! ¿Cómo a veces lloran por una pelota?' Pero es más que eso ¡Uy! No, me cambió esa película, es más que eso, entonces ahora entiendo todo".

Revisa las historias de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Lo último

Lo más visto

“Estoy esperando a...”: Kel Calderón dio su opinión sobre los candidatos presidenciales

La influencer comentó que aún no ha decidido por cuál candidato votará en las próximas elecciones presidenciales y que tomará una decisión después del debate de Anatel de este lunes.

09/11/2025

Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.

09/11/2025

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

09/11/2025

“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

09/11/2025