“Me ayudó demasiado”: Naya Fácil estalló en llanto tras documental de Colo-Colo y causó revuelo - Chilevisión

Naya Fácil causó revuelo en redes sociales este domingo, tras estallar en llanto al ver el documental "Eterno", que habla sobre la historia de Colo-Colo.

La influencer aseguró que antes no entendía el fanatismo por el fútbol, ni tampoco por un equipo en específico, pero ahora se declaró oficialmente hincha de Colo-Colo.

"Me ayudó demasiado"

"Está buenísima la película de Colo Colo, muy buena. Estoy llorando, chiquillos. Está hermosa la película, o sea es un documental es muy lindo, de verdad que está hermoso, ahora me siento más colocolina que nunca", detalló Naya en su cuenta de Instagram.

La influencer no pudo contener las lágrimas y luego expresó: "No le tenía tanta fe, pero me sorprendió caleta, nos dio historia más que nada y ahora entiendo el amor de la hinchada, entiendo el sentimiento que hay".

Además de dejar en claro su opinión sobre la pieza audiovisual, Naya hizo constantemente el gesto con la mano propio de los hinchas de Colo Colo y luego sentenció: "De verdad que me ayudó demasiado venir a ver este documental, entendí todo el amor y la pasión que tienen por el fútbol o el equipo en este caso".

"Entendí todo, cuando tú sientes ese sentimiento de hincha, de verdad que hay toda una historia detrás, me encantó. 100 años de Colo-Colo, por eso tienen esta película", agregó.

Finalmente, la influencer se tomó una fotografía con la camiseta del equipo y concluyó: "Cambió totalmente la perspectiva de cómo veía el futbol, a eso voy, porque no sé, era como la típica chica que veía y decía '¡Uy, no! ¿Cómo a veces lloran por una pelota?' Pero es más que eso ¡Uy! No, me cambió esa película, es más que eso, entonces ahora entiendo todo".

