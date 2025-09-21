 “Me arriesgué a grabarles”: Naya Fácil causó impacto tras visitar la frontera entre las dos Coreas - Chilevisión
21/09/2025 10:24

“Me arriesgué a grabarles”: Naya Fácil causó impacto tras visitar la frontera entre las dos Coreas

La influencer tomó un tour que la llevó a la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas y grabó directamente hacia lo que se puede ver de Corea del Norte: "Es super fuerte, chiquillos, casi tipo secta lo que se vive ahí", aseguró.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Naya Fácil causó impacto entre sus seguidores de Instagram tras visitar la frontera desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

La influencer estuvo durante una semana en Corea del Sur y aunque tenía un día libre antes de cambiar de destino, contrató un tour para pasar por dicha zona y confesó haber sentido miedo.

Naya Fácil visitó la frontera entre las dos Coreas

"Estoy super nerviosa, me han sudado las manos todo el camino porque me venía escuchando la historia de lo que es Corea del Norte, aparte vamos a atravesar un túnel (...) Es super fuerte, casi tipo secta lo que se vive ahí", detalló la influencer en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, admitió: "Primer viaje que me tiene con miedo (...) Hoy conocí Corea del Norte, estoy impactada como personas pueden vivir bajo ese régimen, sentí mucha angustia la verdad y traté de grabar lo que pude".

La influencer también hizo un llamado a interiorizarse con la historia de dicho país y el régimen totalitario y concluyó: "Quiero que sepan que andan militares y me arriesgué a grabarles como se ve Corea del Norte, estuve en la frontera y se escuchan ruidos muy fuertes".

Revisa las publicaciones de Instagram:

