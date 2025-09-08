 “¿Por qué salen conmigo si…?”: El descargo de Naya Fácil tras quiebre con su reciente conquista - Chilevisión
08/09/2025 17:15

“¿Por qué salen conmigo si…?”: El descargo de Naya Fácil tras quiebre con su reciente conquista

Durante el fin de semana se viralizó un registro de la influencer besándose con un misterioso galán en una fiesta de la capital. Posteriormente se reveló su identidad.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil se refirió este lunes al hombre con el que fue vinculada el fin de semana, luego de que se difundiera un video de ambos besándose en una discoteque.

Según reveló Danilo 21, se trata de un conocido empresario de Punta Arenas e “hijo de un militante republicano muy metido en las elecciones de Kast”.

Sin embargo, el romance habría llegado a su fin debido a que, según reveló la influencer, el galán se molestó por la exposición en redes e, incluso, le habría exigido ella no referirse al tema.

El nuevo quiebre de Naya Fácil

“Si ellos saben que yo soy de redes sociales y todo ¿por qué aceptan? ¿Por qué salen conmigo si no les gusta la exposición?”, cuestionó la creadora de contenido.

De igual manera, reconoció que “él tiene una vida distinta, lo entiendo, entiendo que no todo el mundo trabaja o está en las redes sociales”.

Sin embargo, explicó que “el chico me pidió no hablar del tema y todo. Yo dije bueno, no lo voy a hablar si algo que él no quiere. Y después de eso me ghosteó. O sea, no, yo tampoco estoy para eso”, reclamó.

