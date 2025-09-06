“Hijo de un militante republicano”: Revelan identidad del nuevo galán de Naya Fácil - Chilevisión

Danilo21 recibió información exclusiva que compartió en su canal de difusión en redes sociales, donde incluso mostró fotografías del misterioso galán.

Danilo21 reveló durante la tarde de este sábado la identidad del nuevo galán que conquistó el corazón de Naya Fácil.

Esto, luego de que se filtrara un video durante la madrugada donde aparece la influencer junto al joven en una fiesta a la que ambos asistieron.

¿Quién es el nuevo amor de Naya Fácil?

"El nuevo amor de Naya Fácil es hijo de un militante republicano muy metido en las elecciones de Kast, además de ser un empresario conocido en Punta Arenas. Familia de hartas lucas", señaló la fuente a Danilo 21.

Aunque no reveló el nombre del joven, ni tampoco el de su padre, Danilo21 mostró una fotografía donde aparecen ambos.

La influencer había mostrado cada detalle de la cita a la que asistió el jueves pasado en casa de este hombre, quien cocinó especialmente para ella y luego Naya lo invitó a una fiesta junto a sus amigos durante esta madrugada, donde ambos fueron captados en un video que fue publicado por el portal Infama.

Revisa las publicaciones de Instagram: