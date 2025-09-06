“Me perdieron”: Naya Fácil presentó a nuevo galán y revolucionó las redes con polémica cita - Chilevisión

La influencer está conociendo a un hombre que le flechó el corazón y con quien incluso se fue de fiesta durante la noche de este viernes.

Naya Fácil revolucionó las redes sociales este viernes tras haber revelado que tiene un nuevo galán que conquistó su corazón e incluso salieron de fiesta juntos.

La situación comenzó el jueves pasado, cuando la influencer admitió que había conocido a dos hombres a través de redes sociales, los cuales la habían invitado a salir. Sin embargo, uno de ellos consumía marihuana, lo que terminó por desencantarla y animarla a aceptar la invitación del segundo pretendiente.

¿Quién es el nuevo galán de Naya Fácil?

"Yo no puedo conocer a alguien amorosamente que fume (...) entonces ahí dije 'next'", comentó Naya, quien se mostró muy nerviosa mientras se preparaba para su cita e incluso pensó en cancelarla: "Ya sé ¿Y si le digo que me duele la guata y no voy? Es que tengo mucha ansiedad", señaló.

La influencer se armó de valor y llegó a la casa del misterioso galán, quien preparó un asado vegetariano exclusivamente para ella y horas más tarde hizo una escapada al baño para decir a sus seguidoras: "Con... ¡Es guapísimo, chicas! (...) Va todo muy bien. Me perdieron ¿Ok?".

La química entre ambos floreció y luego Naya confesó: "Chicas, mis facilinas, nos besamos. Todo bien", mientras que también admitió que tenía ganas de quedarse en casa de él, pero al otro día tenía un compromiso laboral impostergable.

"Es que yo me ilusiono tan rápido", comentó la influencer; sin embargo, durante la tarde de este viernes sus seguidores llenaron su Instagram con preguntas sobre el nuevo galán: "Sí vamos a salir (...) lo invité porque él me dijo que hiciéramos algo, pero yo quería ir a la disco", admitió.

Sin embargo, sus seguidores la cuestionaron y recordaron las polémicas declaraciones en contra de Alfonso, su ex pareja, donde expuso parte de la intimidad que ambos vivían.

Al respecto, la influencer concluyó: "Yo me voy a hacer la difícil hasta un buen tiempo y cuando crea yo que es el tiempo necesario, voy a estar ahí (...) y ahí vamos a ver qué onda".

Revisa las publicaciones de Instagram: