“Lo encuentro un abuso”: Naya Fácil se enfureció por alza en la luz y reveló cuánto paga - Chilevisión

09/08/2025 10:31

“Lo encuentro un abuso”: Naya Fácil se enfureció por alza en la luz y reveló cuánto paga

La influencer mostró el elevado monto que lleva pagando durante unos meses, aun cuando estuvo casi todo un mes fuera de su hogar por sus vacaciones en Rapa Nui.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil causó revuelo este viernes en redes sociales al mostrar la gran cantidad de dinero que gasta mensualmente en luz para su hogar ubicado en La Reina.

La influencer reclamó por el alza de este servicio e incluso solicitó entre risas que modificaran el medidor de su casa para poder pagar menos.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"¡Paremos la hue...! ¡No puede ser que esté pagando casi un millón de pesos! (...) Es elevadísimo, y eso estoy pagando todos los meses, por eso estoy enojada", explicó Naya.

La influencer mostró una fotografía de su cuenta de la luz, cuyo monto asciende a $762.117, a pesar de que estuvo gran parte del mes fuera de su casa, debido a sus vacaciones en Rapa Nui.

"¡Bájenme la luz! ¿Qué hago? ¿Cómo postulo? Voy a postular a algo para que me bajen la luz (...) Lo encuentro un abuso, es un abuso", sentenció Naya, quien incluso está dispuesta a tomar medidas más drásticas.

"O incluso llamo a alguien que pare el medidor, haciendo cosas ilegales, no sé, que alguien me tranque el medidor, algo, le pago (...) yo no voy a seguir pagando casi un millón de pesos todos los meses", agregó la influencer, entre risas.

Naya preguntó a sus seguidores a cuánto ascendía el monto que pagaban por este servicio y luego concluyó: "Devuélvanme la plata de la Fonasa, la isapre. Estoy chata porque me ha ido mal en todo".

Revisa las publicaciones de Instagram:

