“Lamentablemente…”: Naya Fácil afectada por quiebre con su pareja de Rapa Nui - Chilevisión

Naya Fácil reveló a sus seguidores el fin de su romance con Alfonso, el misterioso galán que conoció en sus vacaciones en Rapa Nui.

La influencer conoció al joven durante su visita a la isla en julio y a las pocas semanas él viajó a Santiago para reencontrarse con ella.

A casi un mes de haberse conocido, la creadora de contenido confirmó el fin de su vínculo mediante sus historias de Instagram: “Lamentablemente no se dio”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El quiebre de Naya Fácil

Luego de haber pasado algunos días juntos en la capital, la influencer confirmó que fue ella quien decidió poner fin a la relación.

“No voy a detallar nada, pero decidí alejarme yo”, reveló en el video, a lo que agregó que el motivo detrás sería que “a veces uno no complementa ciertas cosas”.

Sin embargo, pese a que decidió dar un paso al costado, explicó que “no quiero dejarlo mal, porque es una persona increíble”.

De igual manera, reflexionó que “si no se está dando las cosas no están bien” y afirmó que “me quedo con lo mejor de él” y “espero en algún momento volvernos a encontrar”.