“Lamentablemente…”: Naya Fácil afectada por quiebre con su pareja de Rapa Nui - Chilevisión

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa "campaña sucia para engañar y mentir" tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
07/08/2025 10:08

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil reveló a sus seguidores el fin de su romance con Alfonso, el misterioso galán que conoció en sus vacaciones en Rapa Nui.

La influencer conoció al joven durante su visita a la isla en julio y a las pocas semanas él viajó a Santiago para reencontrarse con ella.

A casi un mes de haberse conocido, la creadora de contenido confirmó el fin de su vínculo mediante sus historias de Instagram: “Lamentablemente no se dio”.

El quiebre de Naya Fácil

Luego de haber pasado algunos días juntos en la capital, la influencer confirmó que fue ella quien decidió poner fin a la relación. 

“No voy a detallar nada, pero decidí alejarme yo”, reveló en el video, a lo que agregó que el motivo detrás sería que “a veces uno no complementa ciertas cosas”.

Sin embargo, pese a que decidió dar un paso al costado, explicó que “no quiero dejarlo mal, porque es una persona increíble”.

De igual manera, reflexionó que “si no se está dando las cosas no están bien” y afirmó que “me quedo con lo mejor de él” y “espero en algún momento volvernos a encontrar”.

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

