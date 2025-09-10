“Me decía 'miau'...”: Naya Fácil tuvo fallida cita telefónica y reveló insólito chascarro - Chilevisión

La influencer aseguró que está abierta a la idea de conocer nuevas personas y así, saber si puede encontrar una relación sólida y estable; sin embargo, el proceso no ha estado exento de chascarros.

Naya Fácil sacó carcajadas entre sus seguidores, tras revelar una particular anécdota con un hombre al que estaba intentando conocer.

La influencer admitió que se encuentra en un periodo de su vida en la que está abierta a la idea de conocer personas y ver si de ello resulta una relación amorosa seria y estable.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

Luego de que perdiera contacto con su último pretendiente, Naya comentó entre risas que había estado conociendo a alguien por teléfono y aunque habló durante más de una hora con él, no fue lo que esperaba.

"Buena onda como amigo, súper buena onda, risueño, bacán, pero cuando no hay feeling a la primera, no hay ¡No hallaba cómo cortarle!", relató la influencer.

En esa misma línea, explicó: "Tiraba unas tallas como que yo quedaba... como que me daba cringe. Por ejemplo, me tiró una talla que me dijo: 'No, como la Valeria Massa' y yo: '¿Quién es la Valeria Massa?'".

Sin embargo, fue una particular acción del hombre lo que descolocó a Naya: "Hablábamos y a cada rato me decía 'Miau' (...) Me dijo: 'ya, de ahí seguimos hablando por Messenger' y yo: '¡Oh!'", relató.

Pero dicha manía de su pretendiente no quedó ahí: "Más encima yo le decía: '¡Oh eres super buena onda (...) y me decía: 'Oye, no me estés coqueteando, miau'", relató.

Finalmente, la influencer aseguró que de ahora en adelante va a pedir una cita telefónica, antes de tener una presencial: "Este loco ahora que lo pienso, como él me decía: 'Miau', quizás estaba esperando que yo le dijera 'guau'", bromeó.

Revisa las publicaciones de Instagram: