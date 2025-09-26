 “Te guste o no...”: Naya Fácil en picada contra streamer por criticar su polémico video en Japón - Chilevisión
26/09/2025 12:33

“Te guste o no...”: Naya Fácil en picada contra streamer por criticar su polémico video en Japón

La streamer chilena Pancha Sky se sumó a las críticas contra Naya, quien fue acusada de cometer supuestos robos en Japón. "Me pareces un pésimo ejemplo", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil arremetió contra la conocida streamer chilena Pancha Sky, quien se sumó a las críticas por la viralización de un polémico video de la influencer en Japón.

El registro muestra a Naya corriendo por las calles del país asiático, en compañía de su hermana, luego de haber removido un afiche. Incluso, algunos usuarios aseguraron que también se habría ido sin pagar de un restaurante.

Ante esto, Sky, quien también se encuentra visitando Japón, utilizó sus redes sociales para cuestionar la actitud de la influencer. "Me parece absolutamente deleznable", partió diciendo.

"Incluso, si no fuese cierto que hicieron perro muerto, porque es verdad que acá en Japón la mayoría de los servicios funcionan confiando en la honestidad de la gente. Pero incluso así, su actitud tan inmadura, Naya no cambia", apuntó.

Asimismo, Pancha sostuvo que "robar aunque sea un póster de la calle es una actitud delictual, está mal".

"A pesar de que esta actitud es de un pésimo turista en cualquier parte, yo podría entenderlo de parte de un adolescente, de alguien que no está entendiendo y que es inmaduro. Pero Naya, eres una adulta. Crece, mejora, no puede ser que te sigas comportando de esta manera", agregó.

Guerra declarada entre Naya Fácil y Pancha Sky

La crítica de Pancha Sky no cayó nada bien a Naya Fácil, quien decidió responderle a través de Instagram. "Esta otra está diciendo que hice perro muerto JAJAJAJA NO SI SALIERON TODAS A HABLAR", escribió.

"Segunda vez que haces un video ninguneándome, no te bastó con el de YouTube que me hiciste. Espero no te lo hayan monetizado bien porque, te guste o no, generaste con mi nombre en YouTube", dijo después.

Y el cruce no quedó ahí. Más tarde, la streamer contestó este último emplazamiento de la popular influencer. "No Naya, yo no dije eso; eso lo dice el tweet viral que estoy comentando", explicó.

"Yo no te ninguneo, tú eres responsable de tu propia reputación y como me pareces un pésimo ejemplo, voy a exponerlo", remató.

